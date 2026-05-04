Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la infección que investiga la OMS

Un brote de hantavirus encendió las alarmas sanitarias internacionales luego de que tres pasajeros fallecieran durante un viaje en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia. El episodio fue informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , que sigue de cerca la evolución del caso.

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Según el organismo, el barco navegaba en el Atlántico rumbo a Praia cuando se detectó un posible foco de infección. Hasta el momento, se confirmó un caso positivo y hay al menos cinco personas bajo sospecha.

El Hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente a través de roedores, en especial el ratón colilargo . El contagio se produce al inhalar partículas contaminadas presentes en la saliva, orina o heces de estos animales.

Se trata de una enfermedad grave que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio . Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores infectados.

Este virus es capaz de provocar dos cuadros clínicos graves. El primero es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que suele comenzar con síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales.

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A medida que avanza la enfermedad, pueden aparecer complicaciones respiratorias severas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, si el cuadro progresa hacia síntomas respiratorios, la tasa de mortalidad ronda el 38%.

La segunda forma clínica es la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), considerada aún más grave, ya que compromete principalmente la función de los riñones. En estos casos, los pacientes pueden presentar hipotensión, hemorragias internas y evolucionar hacia una insuficiencia renal aguda.

El período de incubación puede extenderse hasta 45 días, lo que explica que los síntomas aparezcan tiempo después de la exposición inicial, incluso cuando los viajeros ya se encuentran lejos del lugar de contagio.

Cómo prevenir el contagio de hantavirus

Las recomendaciones para evitar el contagio se centran en reducir el contacto con ambientes donde habitan roedores. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades aconseja extremar cuidados en zonas naturales, especialmente para turistas y senderistas.

Entre las principales medidas se destacan evitar acampar cerca de matorrales, almacenar alimentos en recipientes cerrados y mantener condiciones de higiene en espacios cerrados para no atraer roedores.

El sistema sanitario argentino notificó la situación a la Organización Panamericana de la Salud, lo que permitió activar protocolos de vigilancia epidemiológica en los puertos donde el barco tenía previsto hacer escala.

En paralelo, continúan los estudios para determinar con precisión el origen del brote. “Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tribulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus”, agregó la OMS.

Las víctimas, de entre 65 y 72 años, no presentaban enfermedades previas que explicaran un agravamiento inmediato, lo que refuerza la preocupación por la evolución de este tipo de infecciones en contextos de viaje.