    • 3 de mayo de 2026 - 17:51

    Hantavirus: tres muertos en crucero del Atlántico y alerta por contagios

    El brote de hantavirus en un crucero dejó tres muertos y varios casos sospechosos. La OMS activó protocolos sanitarios durante la travesía.

    El brote de hantavirus generó preocupación en un crucero que viajaba por el Atlántico.

    El brote de hantavirus generó preocupación en un crucero que viajaba por el Atlántico.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un brote de hantavirus encendió las alarmas internacionales tras provocar al menos tres muertes en un crucero que navegaba por el Atlántico. La situación fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además reportó un caso positivo y cinco sospechosos entre los pasajeros del buque MV Hondius.

    Leé además

    El Papa honró la memoria de los periodistas que perdieron la vida en guerras y actos de violencia, calificando su labor como un llamado a la justicia. 

    El Papa denunció violaciones a la libertad de prensa y recordó a reporteros asesinados

    Por Agencia Noticias Argentinas
    activista fue detenido porque planeaba un atentado contra dos de las hijas de la reina maxima zorreguieta

    Activista fue detenido porque planeaba un atentado contra dos de las hijas de la reina Máxima Zorreguieta

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hantavirus: muertes, evacuaciones y máxima preocupación

    El incidente ocurrió mientras el crucero viajaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde, con cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes a bordo. Según informó la OMS, tres de los seis afectados fallecieron, mientras que otro permanece en estado crítico en Sudáfrica.

    El primer caso fue el de un hombre de 70 años, quien presentó síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Johannesburgo, donde finalmente falleció. Ambos formarían parte de una pareja de nacionalidad holandesa, según fuentes cercanas al caso.

    Otro de los infectados, un ciudadano británico de 69 años, continúa internado en terapia intensiva, mientras que las autoridades sanitarias evalúan aislar a dos pasajeros más con síntomas compatibles. Podrían ser trasladados a hospitales en Cabo Verde si su estado empeora.

    Qué se sabe del brote y el riesgo de contagio

    El brote fue detectado inicialmente por autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una enfermedad respiratoria aguda grave entre los pasajeros. La OMS indicó que coordina acciones con los países involucrados y la empresa operadora del buque para garantizar evacuaciones médicas seguras.

    El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, se encontraba este domingo cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde, y mantiene en evaluación la continuidad de su ruta hacia las Islas Canarias.

    El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados, a través del contacto con sus secreciones o la inhalación de partículas contaminadas. Aunque es poco frecuente, puede generar síndromes respiratorios graves y, en casos excepcionales, contagio entre personas.

    Las autoridades sanitarias internacionales mantienen un monitoreo constante para evitar una mayor propagación y definir los pasos a seguir con el resto de los pasajeros y la tripulación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El gobierno de los ayatollah afirmó que ya presentó un plan para poner fin al conflicto y señaló que Irán está preparado para una reanudación de la guerra.

    Irán advirtió que EE.UU. debe decidir entre negociar o retomar los ataques: "La pelota está de su lado"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Soldados estadounidenses.

    Donald Trump anunció el retiro de 5.000 soldados de Alemania

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Guerra en Medio Oriente.

    Irán advirtió que "es probable" una reanudación de la guerra con Estados Unidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Donald Trump le anunció al Congreso el cese de las hostilidades con Irán.

    La carta de Donald Trump al Congreso: "Las hostilidades con Irán han cesado"

    Por Agencia Noticias Argentinas