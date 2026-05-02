    • 2 de mayo de 2026 - 10:21

    Irán advirtió que "es probable" una reanudación de la guerra con Estados Unidos

    Lo aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi.

    Guerra en Medio Oriente.

    Guerra en Medio Oriente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un alto mando militar de Irán afirmó que es “probable” una reanudación de la guerra con Estados Unidos, después de que Donald Trump dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní.

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    Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi.

    Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan “salir del atolladero que ellos mismos han creado”.

    La propuesta de paz de Irán

    La agencia oficial iraní IRNA informó que Irán había entregado una nueva propuesta a Pakistán, país mediador en las negociaciones de paz con Estados Unidos.

    Teherán ya le presentó una propuesta a Washington, a través de Islamabad, en la que ofrecía una negociación en varias fases, centrada inicialmente en el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz por ambas partes, dejando para una etapa posterior la cuestión del programa nuclear iraní.

    Medios estadounidenses informaron de que esa propuesta no convenció a Trump por aplazar las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica.

    Las partes acordaron el pasado 8 de abril una tregua inicial de dos semanas tras 39 días de enfrentamientos, que posteriormente fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington.

    Sin embargo, las conversaciones directas entre ambos permanecen estancadas ante la negativa iraní a sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval sobre sus puertos y buques, una medida con la que busca bloquear la economía iraní.

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