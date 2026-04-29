    • 29 de abril de 2026 - 08:31

    Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán

    La decisión de Donald Trump se consolidó en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

    Donald Trump.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Donald Trump ordenó a sus asesores preparar un bloqueo prolongado sobre Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, en una nueva fase del conflicto que mantiene paralizadas las negociaciones diplomáticas y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz.

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    La decisión se consolidó en reuniones recientes, incluida una celebrada el lunes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, donde Trump evaluó las alternativas disponibles y resolvió sostener la presión sobre la economía iraní y sus exportaciones de petróleo mediante la interrupción del transporte marítimo hacia y desde los puertos del país.

    De acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses, el mandatario consideró que las otras opciones —retomar los bombardeos o retirarse del conflicto— implicaban mayores riesgos que sostener el bloqueo.

    La medida profundizó un conflicto que ya impactó sobre los precios internacionales de la energía y redujo el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra.

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    Estrecho de Ormuz.

    Estrecho de Ormuz.

    Desde el alto el fuego del 7 de abril, que puso fin a la principal campaña de bombardeos, Trump alternó entre la presión militar y la apertura de un canal diplomático, aunque mantuvo intacta su principal exigencia: el desmantelamiento total del programa nuclear iraní.

    Según informó The Wall Street Journal, el lunes Trump dijo a sus asesores que la propuesta iraní en tres fases para reabrir el estrecho de Ormuz y dejar las conversaciones nucleares para la etapa final demostraba que Teherán “no negociaba de buena fe”.

    Por el momento, el presidente estadounidense avaló un bloqueo por tiempo indefinido. El martes escribió en Truth Social que la medida empuja a Irán hacia un “estado de colapso”.

    Un alto funcionario estadounidense sostuvo que el bloqueo “está asfixiando visiblemente la economía iraní” y aseguró que el país enfrenta dificultades para almacenar el petróleo que no logra vender, lo que abrió nuevos contactos del régimen con Washington.

    La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió los objetivos militares de la Operación Furia Épica y remarcó que “gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen”.

    Añadió que “el presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”.

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