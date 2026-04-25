Donald Trump reveló una nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

Aseguró que Teherán envió un documento con condiciones “superadoras” apenas diez minutos después de que Washington cancelara el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

En un movimiento que añade una nueva capa de complejidad a las tensiones en Oriente Medio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó durante la tarde de este sábado sobre un repentino cambio de postura por parte del gobierno iraní.

Según el mandatario, representantes de Teherán hicieron llegar una nueva oferta de negociación inmediatamente después de que la Casa Blanca ordenara abortar una misión diplomática clave en Pakistán.

El anuncio se produjo poco antes de que el jefe de Estado abordara el Air Force One en Florida con destino a la capital estadounidense. Trump explicó que la decisión de cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad —quienes tenían como objetivo establecer un puente de diálogo con las autoridades iraníes— actuó como un catalizador para que la contraparte presentara una propuesta más sólida.

“Nos entregaron ayer un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en un plazo de diez minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, declaró el presidente Donald Trump ante los medios de comunicación presentes en la pista de despegue.

Un giro en la estrategia de presión Este episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática, donde la administración estadounidense ha mantenido una política de firmeza frente a las ambiciones nucleares y la influencia regional de Irán. La cancelación del viaje a Pakistán, interpretada inicialmente como un enfriamiento de las conversaciones, parece haber forzado un ajuste en la estrategia de los negociadores iraníes.