    • 25 de abril de 2026 - 20:46

    Donald Trump reveló una nueva propuesta de Irán tras suspender misión diplomática en Pakistán

    Aseguró que Teherán envió un documento con condiciones “superadoras” apenas diez minutos después de que Washington cancelara el viaje de sus enviados especiales a Islamabad.

    Donald&nbsp;Trump dijo que Irán envió una nueva propuesta de diálogo.

    Donald Trump dijo que Irán envió una nueva propuesta de diálogo.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    Leé además

    El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

    Otra dura amenaza de Donald Trump: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no"
    Trump ordenó extender el alto el fuego con Irán pero mantendrá el bloqueo naval hasta alcanzar un acuerdo.

    Donald Trump anunció una extensión del alto el fuego con Irán: Estados Unidos mantendrá el bloqueo a los puertos de Teherán

    Según el mandatario, representantes de Teherán hicieron llegar una nueva oferta de negociación inmediatamente después de que la Casa Blanca ordenara abortar una misión diplomática clave en Pakistán.

    “Nos entregaron ayer un documento que debería haber sido mejor y, curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en un plazo de diez minutos, recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, declaró el presidente Donald Trump ante los medios de comunicación presentes en la pista de despegue.

    Un giro en la estrategia de presión

    Este episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática, donde la administración estadounidense ha mantenido una política de firmeza frente a las ambiciones nucleares y la influencia regional de Irán. La cancelación del viaje a Pakistán, interpretada inicialmente como un enfriamiento de las conversaciones, parece haber forzado un ajuste en la estrategia de los negociadores iraníes.

    Si bien el contenido específico de ambos documentos no fue revelado, las palabras de Trump sugieren que el nuevo texto contiene concesiones o puntos de acuerdo que Washington considera más aceptables que los planteados inicialmente.

    El despliegue de enviados especiales a Islamabad subrayaba la importancia de Pakistán como mediador regional, un rol que ahora queda en suspenso mientras el equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos evalúa la viabilidad de esta nueva propuesta recibida en tiempo récord. Por el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios adicionales sobre el reinicio de las misiones diplomáticas o el alcance técnico de la oferta de Irán.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Donald Trump advirtió a Irán a que acepte el acuerdo para detener la guerra en Medio Oriente.

    Donald Trump anunció que Estados Unidos vuelve a Pakistán a negociar y amenazó con destruir Irán si no llegan a un acuerdo

    Donald Trump, dijo el jueves que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que las dos partes estaban cerca de un acuerdo de paz.

    Donald Trump anunció que habrá negociaciones con Irán este fin de semana

    Milei inicia su gira internacional en el marco del viaje a Israel con fuerte agenda política.  

    Javier Milei volvió a apoyar a Netanyahu y ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén