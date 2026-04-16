Javier Milei volvió a apoyar a Netanyahu y ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén

A dos días de su viaje a Israel, Javier Milei volvió a manifestar su apoyo total a Benjamín Netanyahu y ratificó su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén . “El tiempo es de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, aseguró.

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Consultado por su relación con el primer ministro Israelí, Milei lo definió como “un líder extraordinario” y celebró su rol en el conflicto en Medio Oriente. “Yo me siento personalmente amigo de Bibi (Netanyahu), tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración. Israel y todo el mundo occidental deberían estar agradecidos de que sea primer ministro de Israel. Es un gran ser humano y comprende perfectamente lo que está en juego", remarcó.

En ese contexto, el Presidente mantuvo el compromiso que realizó el año pasado en el Parlamento de Israel: “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación”.

Milei había asegurado en su última visita al país hebreo que el traslado se efectuaría durante 2026, pero admitió que no sabe cuándo esto va a suceder.

Además, le restó importancia a las posibles repercusiones geopolíticas de la medida en un contexto donde la comunidad internacional considera la ciudad un territorio en disputa con Palestina. “Si es justo, qué me importa lo que digan los demás”, replicó en diálogo con el medio israelí C14.

La medida sería una nueva muestra de alineamiento de la Argentina con Israel, pero también con Estados Unidos, que durante el primer mandato de Donald Trump realizó el traslado de la sede diplomática en 2018.

Elogios para Donald Trump

En ese contexto, el Presidente también dedicó elogios a la figura del líder republicano, con quien dijo tener una “excelente relación” y le manifestó su acompañamiento en su campaña bélica contra Irán.

“Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo a la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de terminar de una vez por todas con estas personas que siembran el horror en el mundo. Por eso apoyo las acciones de Israel y Estados Unidos”, insistió Milei.

Para no dejar lugar a dudas, el mandatario reiteró que “Irán es enemigo de Argentina” desde que “colocó dos bombas”, en referencia a los atentados a la Embajada de Israel de 1992 y a la AMIA en 1994.

Su posición en el conflicto de Medio Oriente

“Más allá del peligro de desarrollar capacidades nucleares, Irán exporta terrorismo a todo el mundo y lo financia. Es evidente que no se trata solo de un enemigo de Israel, sino de todo Occidente”, subrayó.

Por eso, el mandatario consideró que la comunidad internacional es “cobarde” y tiene “miedo” a enfrentar al país islámico. Y sentenció: “Si usted quiere la paz tiene que estar preparado para la guerra”.