La caída de Milei, la incertidumbre opositora y el factor minería: el diagnóstico de Maximiliano Aguiar sobre el escenario político

La imagen del presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada a la Casa Rosada. Este sábado, el consultor político Maximiliano Aguiar, fundador de la consultora Acierto, repasó el escenario nacional, el presente de la oposición y las perspectivas electorales de San Juan.

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Según explicó, la evolución de la imagen presidencial puede dividirse en etapas claramente diferenciadas. Tras un comienzo con niveles elevados de respaldo social, Milei atravesó una caída durante 2024 que logró revertir rápidamente gracias a factores políticos y económicos. Sin embargo, desde comienzos de este año la tendencia cambió.

" A partir de enero comenzó un proceso de deterioro de imagen que aparentemente habría tocado un piso en estos días y habría rebotado un poquito, pero en términos tendenciales sí ha tenido un deterioro durante todo este primer semestre sustancial ", afirmó en Radio Colón.

Para Aguiar, el desgaste no puede explicarse por un único factor. Si bien reconoció que las polémicas políticas y comunicacionales influyen, consideró que el problema principal está vinculado al cambio de prioridades de la ciudadanía. "La narrativa libertaria tenía dos columnas de sustentación: ordenar la economía eliminando la inflación y la lucha contra la casta", señaló.

El consultor sostuvo que el Gobierno logró una reducción significativa de la inflación durante gran parte de la gestión, pero advirtió que el proceso se estancó mientras comenzaron a hacerse más visibles los costos económicos.

"Cuando Milei asume, el principal problema del país era la inflación. Hoy cuando se hace esa misma pregunta aparece desempleo, crisis económica y recién en tercer o cuarto lugar aparece la inflación", explicó.

En ese contexto, consideró que los efectos colaterales del ajuste empezaron a ocupar el centro de las preocupaciones sociales. "Lo que lo lleva al poder pasa a un segundo plano y los efectos colaterales pasan a ser los problemas percibidos: empleo, salarios y ese tipo de cosas. Eso lo complica en términos de imagen", sostuvo.

Aguiar también identificó problemas en el esquema comunicacional del oficialismo. Particularmente apuntó al rol de Manuel Adorni, una de las figuras más visibles de La Libertad Avanza.

A su juicio, el Gobierno cometió un error al modificar funciones dentro de la estructura comunicacional. "Creo que el cambio a Jefatura de Gabinete fue un error importante cometido por el Gobierno de Milei porque desperfilan a una figura que venía teniendo la agenda pública sin necesidad de exponer al Presidente", indicó.

El consultor advirtió además que las controversias que rodean al vocero impactan directamente en la credibilidad del oficialismo. "El hecho de que aparezca justamente la principal voz que hablaba de un gobierno de ética elevada y aparezca su ética personal puesta en cuestión genera un problema que ya no es solo de percepción, sino de dispositivo comunicacional", afirmó.

Y resumió la situación oficialista en tres factores: "Sobreexposición de Milei, puesta en cuestión de los dos pilares de sustentación de la propuesta original y una crisis comunicacional que el Gobierno todavía no logra resolver".

¿Quién capitaliza el desgaste?

Pese a la caída de la imagen presidencial, Aguiar sostuvo que el principal problema de la oposición es que no logra transformar ese desgaste en apoyo político. "¿Quién capitaliza hoy la caída de Milei? No la capitaliza nadie", sentenció.

Al analizar al peronismo, consideró que el dirigente mejor posicionado sigue siendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, aunque enfrenta limitaciones derivadas de la propia realidad de la provincia que gobierna.

"Es claramente el dirigente de ese espacio político que tiene un mejor posicionamiento a nivel nacional. Sin ninguna duda", aseguró.

Sin embargo, observó que todavía no consigue despegarse de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. "En términos perceptuales para los ciudadanos sigue siendo parte de lo mismo. Las tasas de correlación de imagen de uno y otro son altas y Kicillof necesita abrirse un poquito de eso para ampliar su base de sustentación", analizó.

Respecto de Sergio Massa, consideró que arrastra el desgaste de la derrota electoral y una elevada imagen negativa. "Massa viene con un nivel de desgaste de derrotas importantes y una figura bastante inasible para el paladar negro peronista", sostuvo.

Uñac y los peronismos provinciales

En ese marco, Aguiar también evaluó los movimientos de dirigentes que buscan posicionarse en el tablero nacional desde las provincias, entre ellos el senador sanjuanino Sergio Uñac.

Según explicó, los dirigentes con menor nivel de conocimiento nacional están obligados a iniciar antes sus procesos de construcción política. "Tienen dos desafíos: primero instalarse. Necesitan que los reflectores se posen sobre ellos", señaló.

A su entender, figuras como Uñac, Ricardo Quintela y otros referentes provinciales buscan al menos asegurarse un lugar en las futuras negociaciones internas.

"La de máxima es llegar a una candidatura; la de mínima es sentarse en la mesa de discusión y para eso hay que jugar rápido", resumió.

San Juan, minería y el camino hacia 2027

Al trasladar el análisis al escenario provincial, Aguiar consideró que la minería será uno de los factores determinantes de cara a las próximas elecciones provinciales.

Destacó que San Juan aparece hoy como una de las provincias mejor posicionadas para aprovechar el nuevo ciclo de inversiones mineras y recordó que la aceptación social de la actividad es una de las más altas del país.

"La provincia es percibida como liderando este proceso de instalación de una nueva etapa minera y el nivel de aprobación de la actividad minera es altísimo", afirmó.

Sin embargo, aclaró que las expectativas deben transformarse en resultados concretos. "La variable importante es el tiempo: la capacidad que tenga el Gobierno de transformar expectativas respecto de la inversión minera en elementos tangibles de manera medianamente rápida", explicó.

Para el consultor, la generación de empleo asociada a los proyectos mineros puede convertirse en una herramienta clave para el oficialismo provincial, especialmente en un contexto donde el desempleo gana espacio entre las preocupaciones ciudadanas.

Finalmente, Aguiar advirtió que el escenario electoral de 2027 sigue completamente abierto y dependerá de múltiples factores, entre ellos la relación entre el oficialismo sanjuanino y La Libertad Avanza.

"Quien esté más débil va a estar más apurado por arreglar", dijo al referirse a una eventual alianza entre ambos espacios.

Y dejó una conclusión que sintetiza la incertidumbre política actual: "Decir quién puede ganar una elección en 2027 es enormemente aventurado. Hay una fuerza identitaria como el peronismo, una fuerza anclada en la figura de Milei y un oficialismo provincial que depende mucho de la gestión. Lo que ocurra con cada una de esas variables definirá el futuro político de San Juan".