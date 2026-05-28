El jefe de UPCN nacional, en San Juan: fustigó a Milei, anticipó una interna del PJ para el 2027 y Pepe Villa hizo de las suyas

En la antesala del Congreso Nacional de UPCN que se desarrolla en San Juan, el secretario General del gremio a nivel nacional, Andrés Rodríguez, encabezó este jueves una conferencia de prensa en el Hotel Del Bono Central acompañado por el histórico dirigente sanjuanino José “Pepe” Villa.

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El también secretario adjunto de la CGT llegó a la provincia para participar del 77° Congreso General Ordinario del sindicato y aprovechó el contacto con la prensa sanjuanina para lanzar duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de impulsar “un ajuste que sume a los trabajadores en una situación de bastante miseria”.

“De puertas para afuera vemos un panorama con este Gobierno nacional muy delicado porque indudablemente está basado en un ajuste que sume a los trabajadores, sean privados o públicos, en una situación de bastante miseria, con cierre de empresas y pérdida de trabajo”, sostuvo Rodríguez ante los medios.

El dirigente sindical remarcó que la situación también golpea a las provincias por el recorte de fondos nacionales. “Los gobernadores indudablemente tienen problemas de gestión porque se le han recortado un montón de recursos que otorga la Nación”, afirmó.

Rodríguez destacó el peso institucional de UPCN, recordó que el gremio nació en 1948 “gracias al impulso del general Perón” y aseguró que actualmente cuenta con 315.000 afiliados en todo el país. Además, celebró la reciente reelección de la conducción nacional del sindicato tras los comicios del 9 de abril.

“Así como de puertas para dentro el marco de nuestra organización es sólido, de puertas para afuera vemos un panorama muy delicado”, insistió.

“Hubiésemos deseado diálogo”

Durante su exposición, Rodríguez cuestionó el vínculo del Gobierno nacional con el movimiento obrero, puntualmente sobre la reforma laboral, y aseguró que la administración libertaria evita las instancias de negociación.

“Hemos hecho numerosas marchas y llevamos cuatro paros nacionales. El último fue muy contundente y lamentablemente hubiésemos deseado un diálogo, hubiésemos deseado una negociación, hubiésemos deseado lo que es lógico en un estado democrático, pero el Gobierno indudablemente no lo hace”, disparó.

En ese marco, criticó la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada al considerar que “quita muchos derechos tanto individuales como colectivos de los trabajadores y atenta contra la función sindical”.

Rodríguez también denunció un intento oficial de debilitar a los gremios. “¿Qué pretende el Gobierno con los gremios? Eliminarlos”, respondió sin rodeos cuando fue consultado por la prensa.

“Está intentando delimitar claramente la verdadera representatividad que tienen los sindicatos en Argentina y el rol que desempeñaron siempre en una instancia de representación genuina de los trabajadores”, agregó.

El peronismo y la mirada hacia 2027

Otro de los ejes de la conferencia fue la situación interna del peronismo. Rodríguez confirmó que dentro de la CGT conviven distintas posiciones respecto de los posibles candidatos presidenciales, aunque aclaró que la central obrera no tomará partido institucionalmente.

“Cada dirigente que profesa el peronismo apoyará diferentes candidatos cuando empiecen a surgir”, dijo, al mencionar figuras como Axel Kicillof y el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac como parte del reordenamiento partidario.

En ese contexto, aseguró que el PJ atraviesa un proceso de reconstrucción. “Hay un camino para que el peronismo se reordene. Hay un camino de debate y de autocrítica incluso”, afirmó.

Para Rodríguez, ese proceso debería derivar en una propuesta electoral competitiva de cara a 2027. “Esperemos que podamos reconstruir la fuerza nacional característica del peronismo y ganar en el año 27”, sostuvo.

Rodríguez admitió que el peronismo probablemente atraviese una instancia de competencia interna de cara al armado electoral de 2027 y consideró que eso puede fortalecer al espacio político. “Lo más probable es que haya interna, porque va a surgir más de un candidato. También Sergio Uñac en ese aspecto. Y mejor, porque eso moviliza el devenir electoral del peronismo”, expresó.

El dirigente cegetista explicó que actualmente existen distintos sectores alineados detrás de posibles postulantes presidenciales, como Axel Kicillof o Guillermo Moreno, y remarcó que la CGT no tomará una posición institucional. “Cada dirigente que profesa el peronismo apoyará diferentes candidatos cuando empiecen a surgir”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el justicialismo atraviesa una etapa de “reordenamiento” y “autocrítica” luego de la derrota electoral nacional. “Hay un camino para que el peronismo se reordene, hay un camino de debate y de autocrítica incluso”, dijo.

Pepe Villa y la interna peronista sanjuanina

La conferencia también dejó espacio para la política provincial. Villa advirtió sobre la fragmentación del PJ sanjuanino entre Sergio Uñac y José Luis Gioja y lanzó una definición pesimista sobre el futuro electoral del peronismo.

“Así divididos no se puede seguir porque son sectores grandes, dirigentes de mucho poder y mucho prestigio”, afirmó el histórico dirigente sindical.

Incluso fue más allá al advertir que, si el peronismo no logra unidad, el escenario será adverso. “Estamos destinados a perder, salvo que sea un desastre el gobierno provincial”, sentenció.

Rodríguez, por su parte, intentó mostrarse más optimista y aseguró que el peronismo aún conserva capacidad competitiva a nivel nacional. “Si uno ve hoy el panorama de las fuerzas políticas, el que está potencialmente más en condiciones de enfrentar democráticamente a este gobierno es el peronismo”, concluyó.