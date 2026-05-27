¿Cara a cara en Angaco? El convite de Castro a Mallea para una reunión en el municipio o la Legislatura: chicanas y RIGI

El intentendente José Castro dejó trascender a través de sus allegados que invitó al diputado Marcelo Mallea a una reunión formal. "Si no viene, voy yo", dijo el jefe comunal.

El intendente de Angaco, José Castro, leyó con disgusto una nota de DIARIO DE CUYO sobre la potencial candidatura del diputado departamental Marcelo Mallea para jugar por el municipio en el 2027. Reunió al equipo de trabajo y recordó un mensajeo con el legislador a principio de la gestión. Según dejó trascender el jefe comunal del Partido Justicialista, en ese momento invitó a Mallea a una reunión institucional que nunca se concretó. Ahora redobló la apuesta y no necesariamente tiene que ser en la Municipalidad. "Si no viene, voy yo", dijo. ¿Habrá cara a cara en Angaco o en la Legislatura?

A principios de mayo, el diputado del bloque del Este, Marcelo Mallea, confirmó en Radio Colón que buscará la intendencia en las elecciones del año que viene ya sea por el peronismo o por el oficialismo provincial con quien tiene buenas migas y vota en conjunto en la Legislatura. “Tenemos la firme intención de competir. Venimos trabajando hace tiempo con una mirada clara sobre el departamento”, expresó el legislador.

Sin embargo, en la Municipalidad no molestó tanto el lanzamiento electoral sino las críticas a la gestión. “Angaco ha sido tapa de diarios por conflictos que han dividido a la sociedad. Es una gestión desgastada que no ha permitido el crecimiento, a diferencia de otros departamentos vecinos”, afirmó. Según el diputado, esa situación frenó oportunidades en áreas clave como infraestructura, turismo y desarrollo económico. Incluso, cuestionó que el departamento no haya sabido capitalizar el crecimiento vinculado a la minería que sí benefició a otras zonas de la provincia.

De manera que Castro leyó la nota de este diario y decidió que fuentes oficiales de la Municipalidad confirmaran la idea de una reunión con Mallea para "ponerlo al día con los temas del departamento" -una frase chicanera- e informarle que hay interés de empresas mineras en el Parque Industrial de Angaco. En julio del 2025, DIARIO DE CUYO publicó que "Angaco sale a buscar inversores para un centro de logística minera".

El municipio, según la nota, está impulsando dos proyectos que juntos configuran un nodo logístico, buscando aprovechar la minería del cobre y oro. Se trata de un parque industrial, en el que tienen avances de infraestructura y logística, y una renovación de la estación ferroviaria en desuso. A la larga, quieren que se convierta en un centro de desarrollo de proveedores y un puerto seco. En cuanto a la forma de financiamiento, apuestan por la participación de privados, por lo que ya empezaron a promocionar la idea y reunirse con empresarios.