Megacausa de Expropiaciones: ya están los nuevos jueces que revisarán las condenas

La Justicia sorteó a los jueces que tendrán la tarea de revisar las condenas de uno de los expedientes más resonantes de San Juan.

Diez meses después del fallo por la Megacausa Expropiaciones, la Justicia sanjuanina dio un nuevo paso en uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas: quedaron definidos los magistrados que deberán revisar las condenas dictadas en el juicio oral, entre ellas la de Santiago Graffigna, señalado como el jefe de la asociación ilícita que concretó millonarias maniobras fraudulentas contra el Estado provincial.

El nuevo tribunal quedó integrado por los jueces Eduardo Raed, Renato Roca y Ana Lía Larrea, quienes fueron designados mediante un sorteo realizado luego de que varios ministros de la Corte decidieran apartarse del expediente. De no mediar recusaciones de las partes, serán los encargados de analizar los recursos de casación presentados por las defensas.

La causa se encuentra actualmente en una instancia clave: la revisión de las condenas dictadas por el Tribunal de Juicio Oral, integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón. Ese tribunal había condenado a Graffigna a 7 años y 8 meses de prisión por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y asociación ilícita.

El expediente se tramita bajo el viejo Sistema Inquisitivo, una particularidad procesal que condiciona el recorrido judicial del caso. Precisamente por esa razón, y tras las inhibiciones de los ministros originales de la Corte de Justicia, fue necesario conformar un tribunal especial dentro de la Sala II para resolver las apelaciones.

Antes del nuevo sorteo, los magistrados Víctor Muñoz Carpino y Mariano Ibáñez decidieron inhibirse por motus propio. La decisión llegó luego de que la defensa de algunos imputados, encabezada por el abogado Marcelo Fernández, sostuviera que ambos ya habían tenido intervenciones previas en el expediente y que eso podía afectar la garantía de imparcialidad.