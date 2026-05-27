La dura pérdida familiar que golpea a la defensora General Mónica Sefair y la forzó a una licencia

Este miércoles falleció la hermana de la jefa del Ministerio Público de la Defensa luego de atravesar una larga enfermedad.

Este miércoles, la defensora General, Mónica Sefair, sufrió la dura pérdida de una familiar. Falleció su hermana, Betina Sefair, luego de una larga enfermedad. La jefa del Ministerio Público de la Defensa pidió licencia hace varios días para acompañarla. Todo sucede a días de la definición sobre la continuidad en el cargo. El 1 de junio es la fecha límite para que la defensora se pliegue a la jubilación o deje vencer el trámite.

La noticia generó un fuerte impacto en el ámbito judicial sanjuanino, donde Sefair es una figura de extensa trayectoria dentro del Poder Judicial. Durante la jornada, distintos funcionarios, magistrados, empleados judiciales y referentes del foro local le hicieron llegar sus condolencias y muestras de acompañamiento a la titular del Ministerio Público de la Defensa.

El delicado cuadro de salud de su hermana había obligado a Sefair a correrse temporalmente de la actividad institucional en los últimos días. La situación personal se produjo, además, en un momento particularmente sensible para el futuro de la conducción del organismo.

Es que la continuidad de Sefair al frente de la Defensa Pública atraviesa horas decisivas. La funcionaria inició meses atrás el trámite jubilatorio y la definición formal debe producirse en cuestión de días. Según trascendió, el plazo límite para adherir al beneficio previsional vence el próximo 1 de junio.

La semana del 30 de noviembre de 2025 había marcado un punto de inflexión en la vida institucional del Ministerio Público de la Defensa. En ese momento, Sefair comenzó el trámite ante la ANSES y posteriormente presentó la documentación correspondiente en la Cámara de Diputados de San Juan, donde fue aprobada la renuncia condicionada a la obtención de la jubilación.