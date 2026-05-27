Punto Pyme: herramientas financieras en un solo lugar y 15.000 millones en créditos para el sector productivo de San Juan

Este miércoles por la mañana en la esquina norte de Córdoba y Jujuy, en Capital, se dejó inaugurado " Punto Pyme ", un espacio que concentrará a todos los organismos del Estado provincial que brindan herramientas al sector productivo local. Con presencia del gobernador Marcelo Orrego y autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el nuevo edificio estará disponible para todos aquellos productores, emprendedores y empresarios que necesiten algún tipo de asistencia económica. Además se anuncio un importante monto de dinero a disposición con una baja tasa de interés.

La ¿emotiva despedida? de Sefair de la Defensoría General en el chocolate del 25 de Mayo y las especulaciones por la sucesión

La cúpula de la CGT viajará a Suiza a una conferencia internacional para reclamar contra la reforma laboral

"Hay gestión virtual disponible, pero hay un sector de la actividad empresarial que requiere de la presencialidad. Hay dudas, gestiones que se tienen que hacer de manera presencial, y la idea es que no estén dispersas y que, de pronto, alguien que tiene una duda y no sabe a través de cuál de las herramientas canalizar su emprendimiento o buscar la ayuda, en un solo lugar tenga a disposición todas las herramientas y pueda ser asesorado sobre cuál línea se ajusta a su requerimiento", destacó el titular de la cartera productiva Gustavo Fernández.

Por su parte, durante la inauguración del local el mandatario provincial anunció un importante monto que se destinará a emprendedores y pymes. "Es muy importante para dar créditos a emprendedores, empresas que quieran producir. Ponemos a disposición 15 mil millones más. El año anterior entregamos 275 créditos, los cuales fueron reintegrados en su totalidad. Los créditos se podrán devolver en cinco años, con una tasa del 9%", expresó Orrego.

Fiduciaria San Juan

Espacio que administra los fondos fiduciarios a fin de financiar con tasas accesibles a los sectores productivos de la provincia. Ofrecen un conjunto de líneas, negocios de inversión, representación y asesoramiento a todos los productores y empresarios locales, como aquellos que desean producir en el territorio provincial.

Dentro de las líneas disponibles se encuentran: Productos Fitosanitarios para tratamientos preventivos y/o curativos contra enfermedades y/o plagas y la adquisición de fertilizantes y agroquímicos; Capital de Trabajo; Prestadoras de Servicios Turísticos y Afines para Adquisición de Bienes de Capital; y Bienes de Capital para MIPYMES.

Agencia Calidad San Juan

Organismo dedicado a coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios y productos sanjuaninos. El enfoque se centra en brindar herramientas concretas de formación, financiamiento y asistencia técnica.

Dentro de los programas que ofrece se encuentran: Pequeños Emprendedores, Créditos destinados a bienes de capitales, entre otros.

Agencia de Inversiones

Vehículos de apoyo financiero, asistencia técnica, incentivos económicos y servicios al inversor, diseñados para generar condiciones que promuevan el aumento de la capacidad instalada, la competitividad, la inclusión financiera, la sustentabilidad ambiental y el empleo.

Garantía San Juan

Herramienta de inclusión financiera, de carácter público, que funciona como intermediaria entre las MiPyMEs y las entidades de financiamiento del mercado bancario y de capitales, que permite el acceso al crédito en condiciones ventajosas, lo que repercute en beneficios en tasas, plazos y montos de crédito. Se encuentra constituido con participación mayoritaria del Estado Provincial y el Sector Privado de San Juan; Regulado por el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores.

image

Contar con estos organismos en un mismo lugar no es un detalle menor teniendo en cuenta el alcance y la asistencia que brindan. Solo en lo que va de la actual gestión orreguista, en el caso de Fiduciaria San Juan se hizo el préstamo de 12.000 millones de pesos, y la Agencia Calidad San Juan motorizó líneas de créditos por más de 5.500 millones de pesos. "Estamos hablando de cerca de 1.000 beneficiarios por todo concepto. Es un universo amplio que atienden estás agencias", destacó Fernández.

Las agencias funcionan con aportes del ministerio como también con el recupero, ya que las iniciativas son créditos para el sector privado que no están disponibles en el mercado o cupos requisitos son más flexibles que los que solicitan los sistemas bancarios vigentes. El recupero permite que las líneas se vayan ampliando, llegando a múltiples sectores con herramientas flexibles.

"Estás herramientas buscan motorizar las iniciativas de inversión que tiene tanto el comercio como la industria, como la asistencia de capital de trabajo para el sector agricola, créditos para cosecha", puntualizó el ministro Fernández.

El detalle sobre cómo se distribuirán los 15.000 millones de pesos para pymes y el sector productivo

En cuanto a los nuevos créditos disponibles, para inversiones en bienes de capital se financiarán proyectos hasta $250 millones, cuando se trate de aplicaciones para acciones estratégicas como tecnificación de riego agrícola, eficiencia energética, construcción de galpones industriales y reconversión de cultivos agrícolas.

En este caso el monto otorgado a la Pyme se devolverá hasta en 60 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 40% de la tasa badlar, que al día de hoy equivale al 8,8% de interés anual.

También habrá una línea que contemple otras inversiones para adquirir bienes de capital en general. En ese caso, la cifra total máxima a prestar será de $150 millones. La Pyme tendrá 48 meses, con 6 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar que hoy equivale al 13,2% de interés anual.

Finalmente, este anuncio contempla además una línea para capital de trabajo, por hasta $30 millones por solicitante para pagar proveedores de insumos y materias primas. Esta línea permitirá autorizar una porción en efectivo al tomador de hasta $10 millones, con límite en 1 nómina salarial o 10 sueldos mínimo vital y móvil (el que sea mayor). La devolución del dinero se realizará en 18 meses, con 3 meses de gracia de capital y una tasa equivalente al 60% de la tasa badlar anual, que hoy representa 13,2%.