    • 26 de mayo de 2026 - 18:14

    San Juan, epicentro sindical del peronismo: 240 dirigentes de las UPCN del país desembarcan para el Congreso Nacional

    El histórico Pepe Villa es el anfitrión del encuentro gremial más importante en San Juan.

    Pepe Villa y Andrés Rodríguez. Foto: archivo.-

    Pepe Villa y Andrés Rodríguez. Foto: archivo.-

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    San Juan se convertirá esta semana en el centro de la actividad sindical estatal con la realización del Congreso Nacional y la reunión del Consejo de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El anfitrión será el secretario General de la seccional sanjuanina, José 'Pepe' Villa, recientemente reelecto al frente del gremio local.

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    Según pudo saber DIARIO DE CUYO, llegarán a la provincia alrededor de 240 dirigentes sindicales de distintas delegaciones del país, en representación del sindicato de empleados estatales más grande de la Argentina. Además, desde la organización confirmaron la presencia del secretario General nacional, Andrés Rodríguez.

    El cronograma prevé el arribo de las delegaciones el miércoles 27 de mayo, distribuidas en colectivos y en distintos horarios entre la mañana y la tarde.

    Las actividades continuarán el jueves 28 con encuentros y visitas institucionales durante la mañana. Ese mismo día, a las 18, está prevista la reunión del Consejo en el Hotel Alkázar, destinada exclusivamente a autoridades designadas del gremio.

    Por la noche, a las 21, se realizará una cena institucional en el Club Sirio Libanés, donde participarán dirigentes y autoridades sindicales nacionales.

    El momento central será el viernes 29, cuando desde las 10 se desarrolle la apertura formal del Congreso Nacional en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. De acuerdo al esquema organizativo, el acto principal culminará con la Marcha Peronista.

    Luego, a las 12.30, las delegaciones compartirán un almuerzo de cierre en la coqueta finca La Pintada, cuya logística estará coordinada por el área de protocolo del sindicato.

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