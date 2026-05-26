    • 26 de mayo de 2026 - 17:37

    El Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra dejaron más de $8 mil millones en ingresos turísticos en San Juan

    El Gran San Juan alcanzó una ocupación hotelera superior al 74% durante el fin de semana largo, impulsado por las competencias internacionales.

    El Desafío Punta Negra atrajo turistas de todo el país, al igual que el Desafío Ruta 40 que atrajo competidores del mundo.

    El Desafío Punta Negra atrajo turistas de todo el país, al igual que el Desafío Ruta 40 que atrajo competidores del mundo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La llegada de eventos deportivos internacionales volvió a posicionar a San Juan como uno de los principales destinos turísticos y deportivos del país durante el fin de semana. Las competencias del Desafío Punta Negra y el Desafío Ruta 40 generaron un fuerte movimiento económico y turístico en toda la provincia, con un impacto estimado de más de $8.316 millones.

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    De acuerdo con los datos oficiales, unas 7.684 personas arribaron a San Juan para disfrutar de las tres jornadas de competencia y actividades vinculadas al deporte motor. El movimiento turístico se reflejó especialmente en el Gran San Juan, donde la ocupación hotelera alcanzó el 74,19 %.

    El impacto económico se distribuyó en distintos rubros como gastronomía, hospedaje, transporte y servicios turísticos, consolidando a los grandes eventos deportivos como motores clave para la economía provincial.

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    En cuanto a los medios de transporte elegidos por los visitantes, el 57,7 % llegó en vehículos particulares, mientras que el 28,2 % utilizó colectivos de larga distancia y el 14,1 % arribó vía aérea. También se registró la llegada de turistas en motorhomes y motocicletas.

    La mayoría de los visitantes fueron argentinos, representando el 81,3 % del total. Entre las provincias con mayor presencia se destacaron Córdoba, Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa y Entre Ríos. Además, arribaron turistas provenientes de Corrientes, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén.

    Por otra parte, el 18,7 % de los turistas fueron extranjeros. Los principales visitantes internacionales llegaron desde Alemania, España, Irlanda, Francia, Arabia Saudita y Chile. También hubo presencia de viajeros provenientes de Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Canadá y Venezuela.

    El Desafío Ruta 40 se desarrolla del 24 al 29 de mayo entre las provincias de San Juan y Mendoza, consolidándose como una de las competencias de rally raid más importantes de Sudamérica.

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