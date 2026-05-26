El Desafío Ruta 40 y el Desafío Punta Negra dejaron más de $8 mil millones en ingresos turísticos en San Juan

La llegada de eventos deportivos internacionales volvió a posicionar a San Juan como uno de los principales destinos turísticos y deportivos del país durante el fin de semana. Las competencias del Desafío Punta Negra y el Desafío Ruta 40 generaron un fuerte movimiento económico y turístico en toda la provincia, con un impacto estimado de más de $8.316 millones.

El Desafío Ruta 40 deja San Juan y se dirige a San Rafael en una etapa clave para la navegación

De acuerdo con los datos oficiales, unas 7.684 personas arribaron a San Juan para disfrutar de las tres jornadas de competencia y actividades vinculadas al deporte motor. El movimiento turístico se reflejó especialmente en el Gran San Juan, donde la ocupación hotelera alcanzó el 74,19 %.

El impacto económico se distribuyó en distintos rubros como gastronomía, hospedaje, transporte y servicios turísticos, consolidando a los grandes eventos deportivos como motores clave para la economía provincial.

En cuanto a los medios de transporte elegidos por los visitantes, el 57,7 % llegó en vehículos particulares, mientras que el 28,2 % utilizó colectivos de larga distancia y el 14,1 % arribó vía aérea. También se registró la llegada de turistas en motorhomes y motocicletas.

La mayoría de los visitantes fueron argentinos, representando el 81,3 % del total. Entre las provincias con mayor presencia se destacaron Córdoba, Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa y Entre Ríos. Además, arribaron turistas provenientes de Corrientes, Jujuy, Tucumán, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén.

Por otra parte, el 18,7 % de los turistas fueron extranjeros. Los principales visitantes internacionales llegaron desde Alemania, España, Irlanda, Francia, Arabia Saudita y Chile. También hubo presencia de viajeros provenientes de Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, México, Canadá y Venezuela.

El Desafío Ruta 40 se desarrolla del 24 al 29 de mayo entre las provincias de San Juan y Mendoza, consolidándose como una de las competencias de rally raid más importantes de Sudamérica.