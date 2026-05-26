El Desafío Ruta 40 deja San Juan y se dirige a San Rafael en una etapa clave para la navegación

El Desafío Ruta 40 continuará este martes 26 de mayo con una exigente segunda etapa que unirá San Juan con San Rafael , en Mendoza, dentro de la 13ª edición de una de las competencias de rally raid más importantes de Sudamérica.

Tras el prólogo y el arranque oficial de la carrera, los pilotos afrontarán una jornada que promete ser decisiva por la complejidad del terreno y la importancia de la navegación. La edición 2026 contempla un recorrido total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán tramos especiales cronometrados, distribuidos en cinco etapas entre San Juan y Mendoza.

La etapa de este martes tendrá como protagonistas a las huellas, senderos, salares y extensos sectores arenosos, combinados con abundante vegetación que dificultará la visibilidad en distintos sectores del recorrido. Desde la organización advirtieron que la precisión de los navegantes será fundamental para evitar errores en los rumbos y mantenerse dentro del camino correcto.

Además, el polvo en suspensión y los constantes cambios de superficie exigirán rápidas decisiones por parte de los competidores. Si bien los salares permitirán sectores de alta velocidad debido al buen estado del piso, encontrar la salida correcta será uno de los grandes desafíos del día.

En cuanto al público, la organización informó que la única zona habilitada para espectadores estará ubicada sobre Ruta Nacional 20, cerca de El Encón, en San Juan. Las coordenadas GPS del sector son S32 10.584 W67 50.136. Para acceder será necesario caminar aproximadamente 1.200 metros desde una tranquera y el horario límite de ingreso será a las 8.30.