Orrego bajó la bandera para dar inicio al Desafío Ruta 40 en San Juan

Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, este 24 de mayo quedó oficialmente inaugurada una nueva edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del rally raid a nivel internacional.
El Desafío Ruta 40 es una de la cmpetencias más importantes a nivel mundial en cuanto a rally.
Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, este 24 de mayo quedó oficialmente inaugurada una nueva edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del rally raid a nivel internacional.
El acto de largada simbólica se realizó en el Museo Franklin Rawson, ubicado en Las Heras y avenida Libertador, en Capital, y contó además con la participación del ministro de Turismo, Cultura y Deporte y del secretario de Deporte.
Durante la ceremonia, Orrego fue el encargado de bajar la bandera que marcó el inicio oficial de la competencia, que reunirá en San Juan a los mejores pilotos del mundo de rally raid.
La edición 2026 será la 13ª en la historia de la carrera y la novena vez que visita la provincia. En esta oportunidad, la competencia se desarrollará del 24 al 29 de mayo y tendrá dos jornadas compartidas con la provincia de Mendoza.
A lo largo de seis días, pilotos y equipos recorrerán exigentes escenarios naturales, consolidando a San Juan como una de las plazas más importantes del deporte motor y del turismo deportivo en el país.