    • 25 de mayo de 2026 - 11:40

    Orrego bajó la bandera para dar inicio al Desafío Ruta 40 en San Juan

    El Desafío Ruta 40 es una de la cmpetencias más importantes a nivel mundial en cuanto a rally.

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    Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, este 24 de mayo quedó oficialmente inaugurada una nueva edición del Desafío Ruta 40, una de las competencias más importantes del rally raid a nivel internacional.

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    El acto de largada simbólica se realizó en el Museo Franklin Rawson, ubicado en Las Heras y avenida Libertador, en Capital, y contó además con la participación del ministro de Turismo, Cultura y Deporte y del secretario de Deporte.

    Durante la ceremonia, Orrego fue el encargado de bajar la bandera que marcó el inicio oficial de la competencia, que reunirá en San Juan a los mejores pilotos del mundo de rally raid.

    La edición 2026 será la 13ª en la historia de la carrera y la novena vez que visita la provincia. En esta oportunidad, la competencia se desarrollará del 24 al 29 de mayo y tendrá dos jornadas compartidas con la provincia de Mendoza.

    A lo largo de seis días, pilotos y equipos recorrerán exigentes escenarios naturales, consolidando a San Juan como una de las plazas más importantes del deporte motor y del turismo deportivo en el país.

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