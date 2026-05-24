El día que San Juan volvió a respirar rally con el Desafío Ruta 40

Escenario ideal. Clima, perfecto. Señales positivas e invitación imposible de rechazar. Una combinación perfecta que decretó que ese domingo San Juan se convirtió en el teatro de los sueños para el Desafío Ruta 40 que regresó a la provincia y recibió la contundente respuesta de la gente que desde tempranito copó los alrededores del autódromo Villicum.

Prólogo cortito, especial para que la gente se acercara aún más a lo que contagia el ruido de las motos, los quads y las camionetas y de postre, el tremendo movimiento del vivac en el predio del autódromo, para entregar postales inolvidables.

Carpas, gazebos, motorhomes, colectivos se convirtieron en el hotel por toda esta semana del mundo del rally raid. Desde el ingreso mismo al predio, con los primeros puestos de las motos oficiales, con el equipo KTM y el mayor de los hermanos Benavídez como gran estrella aún ganando el pequeño prólogo corrido en loas adyacencias del Barrio Kircnher, ganaron la vista de todos.

De a poco, ir recorriendo la avenida central del DR40 con los imponentes gazebos del equipo Ford Raptor del español Carlos Sainz, pasando por los Defender y toda su estructura tremenda. Hacia el Este, más y más máquinas con todo el despliegue de mecánicos, auxiliares y demás integrantes de todos los equipos, mezclando idiomas como el portugués de los brasileños, el inglés de otros, pasando por franceses, australianos y varios más. Un crisol detrás de los motores y la adrenalina.

TEATRO DESAFIO RUTA 40

Los equipos DC, Defender, Toyota Gazzoo, Ford fueron las paradas más buscadas por la gente pero en ese recorrido, la parada obligada se dio en el box de Kevin Benavides, el mimado de los sanjuaninos por tener de copiloto a Lisandro Sisterna, un hijo de esta tierra que ya entró en las grandes ligas del rally como navegante. En la tarde del domingo, una cumbre bien sanjuanina se dio en el box del equipo Macro, cuando el Puchi Ontiveros se acercó a saludar a Sisterna y al propio Benavídes. Momento que disfriutó la gente, sabiendo que siempre el corazoncito sanjuanino quiere ver a los suyos bien arriba.

Siguiendo el recorrido de Oeste al Este, casi en el final, el mounstruoso box de Ford, con una exhibición de la calidad de sus equipos que desmontaron en tiempo récord la Raptor de Carlos Sainz tras la actividad del mediodía.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 19.04.15 (2)

Al pie de toda la zona de los boxes, el lavadero de todos los vehículos. Trabajo a full, desembarre completo dejando a todos impecables para largada simbólica en el centro de San Juan.

Un paraíso para los amantes del automovilismo y del motociclismo. Camiones-taller con todo para armar y desarmar motores y autos completos. Tremendos stocks de cubiertas en cada box, herramientas, orden, limpieza y calidad. Todo medido, todo cuidado. Incluso entrenado por que en el box de los Defender hubo lugar para ver un simulacro de cambio de ruedas, con el sistema de autoelevación que ya se vio en el Dakar.

Una postal que San Juan extrañaba. El Desafío Ruta 40 devolvió imágenes y sensaciones de un pasado no tan lejano como el Rally Dakar que tanto sacudió a la provincia en la década pasada. El mejor rally raid de esta parte del mundo, volvió y encontró en San Juan un escenario ideal, en una combinación perfecta a la que nadie puede decirle que no.

A CORRER EN SAN JUAN

Este lunes 25 de Mayo, la primera etapa tendrá forma de bucle, con comienzo y final en el Villicum. La organización diagramó un recorrido hacia el norte con ríos secos, desiertos, pampa de grava y vegetación, pasando entre otros lugares, por Mogna. La primera moto saldrá del campamento a las 6:45 y largará a 8:15 desde un punto aún desconocido, pero en la zona norte, probablemente cerca de la Ruta 40. Total: 511 kilómetros y un Especial: 340 kilómetros.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 19.04.16 (1)

Dentro de las categorías FIA se destacan 24 vehículos Ultimate, además de 5 Challenger, 6 Side by Side y 3 Stock, conformando una grilla de enorme nivel internacional. En motos y quads también habrá una presencia impresionante con 78 pilotos distribuidos entre categorías RallyGP, Rally2, Rally3 y el esperado regreso de los quads al DR40.

Entre las grandes figuras internacionales aparecen nombres históricos como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Ricky Brabec, elevando todavía más el nivel de una carrera que promete ser una de las más fuertes de toda la historia del Desafío Ruta 40.

WhatsApp Image 2026-05-24 at 19.04.19

Por el lado argentino, las miradas estarán puestas sobre Luciano Benavides, uno de los grandes referentes nacionales dentro de la categoría RallyGP. También aparecen nombres importantes como Nicolás Cavigliasso, Valentina Pertegarini, el mendocino Lucio Álvarez, Sebastián Halpern, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi.