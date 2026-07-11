San Juan lidera la revolución del RIGI: concentra los megaproyectos mineros más grandes del país

El mapa nacional que ya suma 20 proyectos aprobados por un total de US$ 43.533 millones, la provincia de San Juan se consolida como la gran estrella y principal beneficiaria del sistema, traccionando desembolsos históricos a través de la minería metalífera.

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El mandatario nacional destacó que, sumando las gestiones en el exterior, el régimen proyecta elevar los compromisos globales a más de US$ 150.000 millones. En este escenario federal, el suelo sanjuanino saca una ventaja abismal gracias a sus yacimientos de cobre, oro y plata, atrayendo la porción más jugosa de las inversiones registradas por el Ministerio de Economía.

De las 10 provincias que lograron captar inversiones bajo este marco normativo, San Juan se ubica en la cima del podio por el volumen de divisas. El impulso definitivo llegó con la reciente incorporación del megaproyecto Vicuña, considerado la inversión minera más grande en la historia reciente de la Argentina.

Proyecto Vicuña (US$ 9.700 millones): Desarrollado por las gigantes BHP y Lundin Mining. Contempla la unificación y explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata de Josemaría y Filo del Sol. Es el desembolso individual más alto de todo el RIGI en el país.

Los Azules (US$ 2.672 millones): La firma canadiense McEwen Copper avanza a paso firme en Calingasta con las tareas de exploración y la futura explotación de este yacimiento de cobre de clase mundial.

Gualcamayo (US$ 665 millones): En Jáchal, Minas Argentinas implementará un fuerte plan para extender la vida útil de la mina de oro y plata mediante un nuevo esquema de mineralización profunda, garantizando un alto impacto en el empleo local.

Ampliación de Veladero (US$ 380 millones): En Iglesia, la canadiense Barrick Mining ratificó su compromiso con el desarrollo sanjuanino mediante un plan de expansión y optimización para la continuidad de la mina de oro y plata.

Dato Clave: Solo entre estos cuatro megaemprendimientos, San Juan asegura más de US$ 13.400 millones, lo que representa casi un tercio del total de los fondos aprobados por el RIGI en toda la Argentina hasta la fecha.

Un mapa nacional donde el cobre sanjuanino hace la diferencia

El Ministerio de Economía de la Nación lanzó una plataforma interactiva para transparentar el avance del régimen, reflejando que actualmente existen 42 iniciativas en total (20 ya aprobadas y 22 en etapa de evaluación). El sector de la minería y el de petróleo y gas (impulsado por Vaca Muerta) lideran cómodamente las presentaciones.

Mientras provincias vecinas como Mendoza celebran la aprobación del proyecto de cobre San Jorge (US$ 891 millones) o Salta y Catamarca avanzan a paso firme con el litio, San Juan marca el rumbo estratégico de la minería metalífera de cobre, el mineral más codiciado a nivel global para la transición energética.

Con un esquema que promete seguir sumando proyectos en las próximas semanas, la provincia cuyana ratifica su estatus de "tierra de oportunidades" y se posiciona a la vanguardia de la reactivación económica que promueve la Casa Rosada.