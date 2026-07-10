    • 10 de julio de 2026 - 11:17

    Préstamos blandos para empleados públicos de San Juan: líneas, montos y requisitos

    La guía completa con los montos actualizados, requisitos y cómo tramitar préstamos a través de la Caja de Acción Social.

    Préstamos Caja de Acción Social.

    Préstamos Caja de Acción Social.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una guía completa con los montos por categoría, los requisitos necesarios y cómo realizar el trámite paso a paso en la Caja de Acción Social para los empleados públicos de San Juan

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    ¿Cuáles son los montos de los préstamos de la CAS?

    A partir de la reciente actualización impulsada por la gestión provincial, los topes máximos para las cuatro líneas vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:

    • Remodelación de Vivienda: Hasta $3.200.000
    • Compra de Rodados: Hasta $2.100.000
    • Préstamos Personales: Hasta $1.800.000
    • Préstamos Asistenciales: Hasta $1.200.000

    Dato clave: La acreditación de los fondos es ágil. Una vez aprobada la capacidad de pago y presentada la documentación, el dinero se deposita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas.

    El universo de beneficiarios abarca a unos 60.000 trabajadores de planta permanente de los tres poderes del Estado, municipalidades y entes adheridos. El universo de beneficiarios abarca a unos 60.000 trabajadores de planta permanente de los tres poderes del Estado, municipalidades y entes adheridos.

    Detalles por línea

    ¿Cómo tramitar cada préstamo?

    1. Préstamos Personales (Efectivo)

    Están destinados a gastos generales de libre disponibilidad.

    Modalidad: Requiere turno previo obligatorio que se gestiona a través de la página web oficial (www.cas.gov.ar).

    Departamentos alejados: Si residís en Calingasta, Iglesia, Jáchal o Valle Fértil, el turno se solicita directamente por WhatsApp al número 2645866296.

    2. Remodelación de Vivienda

    Línea exclusiva para la refacción o mejora del hogar mediante la compra de materiales de construcción. Nota: Queda excluida la compra de herramientas, electrodomésticos, servicios o pago de mano de obra.

    Modalidad: Se tramita sin turno previo de manera presencial en la sede de la CAS, en horario de 7:30 a 11:30 de la mañana.

    Condiciones particulares: Se puede solicitar de forma opcional hasta un 30% del total aprobado en efectivo; el 70% restante se transfiere directo a la empresa proveedora inscrita. Se debe adjuntar el presupuesto por duplicado con membrete comercial y cumplimiento fiscal vigente.

    3. Compra de Rodados

    Aplica para la adquisición de bicicletas, motocicletas, autos usados o 0km, como así también para la compra de repuestos.

    Modalidad: Atención sin turno previo de 7:30 a 11:30 hs.

    Condición: Presentar presupuesto por duplicado con todos los datos fiscales de la firma vendedora autorizada.

    4. Préstamos Asistenciales

    Destinados a cubrir contingencias o situaciones de vulnerabilidad urgentes. Se tramitan de forma directa en la institución.

    Situaciones especiales (Docentes, Jubilables y Funcionarios)

    Documentación a presentar por el titular:

    • DNI: Original y fotocopia perfectamente legible.
    • Último recibo de sueldo: Original y fotocopia. Cabe aclarar que hasta el día 10 de cada mes inclusive se acepta el recibo del mes anterior.
    • Constancia de CBU: Emitida por el banco o extraída del home banking, donde figuren claramente el nombre del titular y el número de CUIL.
    • Certificado laboral: Exclusivo para agentes de la Policía de San Juan y personal del Servicio Penitenciario Provincial.

    Condiciones para el garante:

    El solicitante debe asistir acompañado por un garante que pertenezca a la planta permanente de la Administración Pública o de un ente con convenio. Este deberá presentar:

    • Original y fotocopia de DNI.
    • Último recibo de sueldo (con la misma tolerancia hasta el día 10 del mes).
    • Certificado laboral (en caso de ser policía o penitenciario).
    • Nota: Si el garante también desea solicitar un crédito propio en el mismo momento, tendrá que cumplir con la totalidad de los requisitos del titular.

    Situaciones especiales: docentes, funcionarios y personal próximo a jubilarse

    La normativa de la Caja de Acción Social contempla escenarios particulares según la situación de revista o el cargo del empleado estatal:

    Agentes próximos a jubilarse: Pueden solicitar el crédito pero están obligados a presentar dos (2) garantes que cumplan con la edad y capacidad de pago. Si faltan aportes según la ANSES, el plazo del préstamo se ajustará estrictamente al tiempo que le reste para acceder al beneficio jubilatorio.

    Docentes: Los Titulares acceden bajo las condiciones normales (si tienen más de un cargo, se toma el de mayor sueldo). Los Interinos con más de 5 años de antigüedad reciben el mismo trato que los titulares; si tienen menos tiempo, deben presentar dos garantes. Por su parte, los Suplentes con 5 años o más de antigüedad pueden ser solicitantes presentando dos garantías, pero no están habilitados para actuar como garantes de terceros.

    Funcionarios públicos: Pueden ser titulares de los préstamos, pero el organismo les exige de forma obligatoria la presentación de dos (2) garantes que pertenezcan a la planta permanente del Estado.

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