Préstamos blandos para empleados públicos de San Juan: líneas, montos y requisitos

Una guía completa con los montos por categoría, los requisitos necesarios y cómo realizar el trámite paso a paso en la Caja de Acción Social para los empleados públicos de San Juan
La guía completa con los montos actualizados, requisitos y cómo tramitar préstamos a través de la Caja de Acción Social.
Una guía completa con los montos por categoría, los requisitos necesarios y cómo realizar el trámite paso a paso en la Caja de Acción Social para los empleados públicos de San Juan
A partir de la reciente actualización impulsada por la gestión provincial, los topes máximos para las cuatro líneas vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:
Dato clave: La acreditación de los fondos es ágil. Una vez aprobada la capacidad de pago y presentada la documentación, el dinero se deposita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas.
Están destinados a gastos generales de libre disponibilidad.
Modalidad: Requiere turno previo obligatorio que se gestiona a través de la página web oficial (www.cas.gov.ar).
Departamentos alejados: Si residís en Calingasta, Iglesia, Jáchal o Valle Fértil, el turno se solicita directamente por WhatsApp al número 2645866296.
Línea exclusiva para la refacción o mejora del hogar mediante la compra de materiales de construcción. Nota: Queda excluida la compra de herramientas, electrodomésticos, servicios o pago de mano de obra.
Modalidad: Se tramita sin turno previo de manera presencial en la sede de la CAS, en horario de 7:30 a 11:30 de la mañana.
Condiciones particulares: Se puede solicitar de forma opcional hasta un 30% del total aprobado en efectivo; el 70% restante se transfiere directo a la empresa proveedora inscrita. Se debe adjuntar el presupuesto por duplicado con membrete comercial y cumplimiento fiscal vigente.
Aplica para la adquisición de bicicletas, motocicletas, autos usados o 0km, como así también para la compra de repuestos.
Modalidad: Atención sin turno previo de 7:30 a 11:30 hs.
Condición: Presentar presupuesto por duplicado con todos los datos fiscales de la firma vendedora autorizada.
Destinados a cubrir contingencias o situaciones de vulnerabilidad urgentes. Se tramitan de forma directa en la institución.
Situaciones especiales (Docentes, Jubilables y Funcionarios)
El solicitante debe asistir acompañado por un garante que pertenezca a la planta permanente de la Administración Pública o de un ente con convenio. Este deberá presentar:
Situaciones especiales: docentes, funcionarios y personal próximo a jubilarse
Agentes próximos a jubilarse: Pueden solicitar el crédito pero están obligados a presentar dos (2) garantes que cumplan con la edad y capacidad de pago. Si faltan aportes según la ANSES, el plazo del préstamo se ajustará estrictamente al tiempo que le reste para acceder al beneficio jubilatorio.
Docentes: Los Titulares acceden bajo las condiciones normales (si tienen más de un cargo, se toma el de mayor sueldo). Los Interinos con más de 5 años de antigüedad reciben el mismo trato que los titulares; si tienen menos tiempo, deben presentar dos garantes. Por su parte, los Suplentes con 5 años o más de antigüedad pueden ser solicitantes presentando dos garantías, pero no están habilitados para actuar como garantes de terceros.
Funcionarios públicos: Pueden ser titulares de los préstamos, pero el organismo les exige de forma obligatoria la presentación de dos (2) garantes que pertenezcan a la planta permanente del Estado.