Préstamos blandos para empleados públicos de San Juan: líneas, montos y requisitos

Una guía completa con los montos por categoría, los requisitos necesarios y cómo realizar el trámite paso a paso en la Caja de Acción Social para los empleados públicos de San Juan

El vino argentino cerró un primer semestre positivo: las exportaciones crecieron un 14,2%, de la mano del vino a granel y el mosto

El BCRA refinanció préstamos por USD 6.000 millones y extendió vencimientos hacia después de las elecciones

A partir de la reciente actualización impulsada por la gestión provincial, los topes máximos para las cuatro líneas vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Dato clave: La acreditación de los fondos es ágil. Una vez aprobada la capacidad de pago y presentada la documentación, el dinero se deposita en la cuenta del beneficiario en un plazo de 24 a 48 horas.

El universo de beneficiarios abarca a unos 60.000 trabajadores de planta permanente de los tres poderes del Estado, municipalidades y entes adheridos. El universo de beneficiarios abarca a unos 60.000 trabajadores de planta permanente de los tres poderes del Estado, municipalidades y entes adheridos.

Modalidad: Requiere turno previo obligatorio que se gestiona a través de la página web oficial (www.cas.gov.ar).

Departamentos alejados: Si residís en Calingasta, Iglesia, Jáchal o Valle Fértil, el turno se solicita directamente por WhatsApp al número 2645866296.

2. Remodelación de Vivienda

Línea exclusiva para la refacción o mejora del hogar mediante la compra de materiales de construcción. Nota: Queda excluida la compra de herramientas, electrodomésticos, servicios o pago de mano de obra.

Modalidad: Se tramita sin turno previo de manera presencial en la sede de la CAS, en horario de 7:30 a 11:30 de la mañana.

Condiciones particulares: Se puede solicitar de forma opcional hasta un 30% del total aprobado en efectivo; el 70% restante se transfiere directo a la empresa proveedora inscrita. Se debe adjuntar el presupuesto por duplicado con membrete comercial y cumplimiento fiscal vigente.

3. Compra de Rodados

Aplica para la adquisición de bicicletas, motocicletas, autos usados o 0km, como así también para la compra de repuestos.

Modalidad: Atención sin turno previo de 7:30 a 11:30 hs.

Condición: Presentar presupuesto por duplicado con todos los datos fiscales de la firma vendedora autorizada.

4. Préstamos Asistenciales

Destinados a cubrir contingencias o situaciones de vulnerabilidad urgentes. Se tramitan de forma directa en la institución.

Situaciones especiales (Docentes, Jubilables y Funcionarios)

Documentación a presentar por el titular:

DNI: Original y fotocopia perfectamente legible.

Último recibo de sueldo: Original y fotocopia. Cabe aclarar que hasta el día 10 de cada mes inclusive se acepta el recibo del mes anterior.

Constancia de CBU: Emitida por el banco o extraída del home banking, donde figuren claramente el nombre del titular y el número de CUIL.

Certificado laboral: Exclusivo para agentes de la Policía de San Juan y personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Condiciones para el garante:

El solicitante debe asistir acompañado por un garante que pertenezca a la planta permanente de la Administración Pública o de un ente con convenio. Este deberá presentar:

Original y fotocopia de DNI.

Último recibo de sueldo (con la misma tolerancia hasta el día 10 del mes).

Certificado laboral (en caso de ser policía o penitenciario).

Nota: Si el garante también desea solicitar un crédito propio en el mismo momento, tendrá que cumplir con la totalidad de los requisitos del titular.

Situaciones especiales: docentes, funcionarios y personal próximo a jubilarse

La normativa de la Caja de Acción Social contempla escenarios particulares según la situación de revista o el cargo del empleado estatal:

Agentes próximos a jubilarse: Pueden solicitar el crédito pero están obligados a presentar dos (2) garantes que cumplan con la edad y capacidad de pago. Si faltan aportes según la ANSES, el plazo del préstamo se ajustará estrictamente al tiempo que le reste para acceder al beneficio jubilatorio.

Docentes: Los Titulares acceden bajo las condiciones normales (si tienen más de un cargo, se toma el de mayor sueldo). Los Interinos con más de 5 años de antigüedad reciben el mismo trato que los titulares; si tienen menos tiempo, deben presentar dos garantes. Por su parte, los Suplentes con 5 años o más de antigüedad pueden ser solicitantes presentando dos garantías, pero no están habilitados para actuar como garantes de terceros.

Funcionarios públicos: Pueden ser titulares de los préstamos, pero el organismo les exige de forma obligatoria la presentación de dos (2) garantes que pertenezcan a la planta permanente del Estado.