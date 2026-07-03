    • 3 de julio de 2026 - 12:33

    El BCRA refinanció préstamos por USD 6.000 millones y extendió vencimientos hacia después de las elecciones

    La autoridad monetaria realizó una operación de pase pasivo que modifica el horizonte de pagos en moneda extranjera y suma nuevas entidades internacionales al esquema.

    BCRA.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una operación de refinanciamiento con bancos internacionales por alrededor de USD 6.000 millones, en el marco de una estrategia financiera que busca extender los vencimientos de deuda hacia el período posterior a las próximas elecciones presidenciales.

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    Según se desprende de la información, la maniobra se inscribe dentro de un esquema más amplio de negociación con entidades financieras del exterior, con el objetivo de aliviar la presión sobre el frente de pagos en el corto plazo y ordenar el cronograma de vencimientos.

    La operación consiste en la reprogramación de préstamos tipo repo, que venían concentrando vencimientos relevantes en los próximos años, y que ahora fueron extendidos para despejar el horizonte financiero inmediato del organismo monetario.

    En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con bancos internacionales para consolidar un esquema más amplio de financiamiento, que incluye la posibilidad de agrupar distintos préstamos en una sola operación de mayor plazo, en línea con la estrategia de financiamiento externo del equipo económico.

    Con esta decisión, el BCRA busca ganar aire financiero en un contexto de tensión sobre las reservas y fuerte seguimiento de los mercados, mientras el esquema de deuda se reconfigura con foco en los compromisos posteriores al proceso electoral.

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