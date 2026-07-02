Despidieron a un empleado municipal que faltó más de 50 días y trabajaba en una peluquería en horario laboral

La Municipalidad de Concordia, en Entre Ríos , despidió a un empleado de la Dirección de Higiene Urbana luego de comprobar que acumuló más de 50 inasistencias injustificadas y que, durante el horario en el que debía trabajar para el Estado, atendía una peluquería en pleno centro de la ciudad.

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El cesanteado fue identificado como Gustavo Gutiérrez , quien se desempeñaba en la Secretaría de Servicios Públicos y anteriormente había trabajado como asesor de la concejal Claudia Villalba en el Concejo Deliberante.

La investigación estuvo a cargo de la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó ausencias injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025 . A partir de esa información se inició un sumario administrativo.

Durante las actuaciones, los investigadores constataron que Gutiérrez desarrollaba una actividad privada en una peluquería ubicada sobre calle Santa María de Oro, entre Entre Ríos y San Luis, justamente en el mismo horario en que debía prestar servicios para la Municipalidad.

Según consta en el expediente, el propio empleado les comentaba a sus clientes que, en ese momento, tendría que encontrarse trabajando en la comuna.

Con las pruebas reunidas, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicarle la sanción de cesantía, prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49. La resolución fue notificada tanto al trabajador como a su defensa.

Otros casos bajo investigación

El caso de Gutiérrez no es el único expediente disciplinario que impulsa la actual gestión municipal.

Semanas atrás, la Municipalidad inició un sumario administrativo contra Rubén Néstor Torres, empleado del área de Cementerios y hermano del secretario general de la Unión de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), Maximiliano Torres.

De acuerdo con la investigación, el agente acumuló 70 inasistencias injustificadas entre el 27 de junio y el 9 de octubre de 2025. Los informes de Recursos Humanos y de las áreas de Control Horario e Higiene y Seguridad determinaron que las faltas no contaban con respaldo documental.

Además, el trabajador ya había sufrido descuentos salariales y la pérdida del adicional por asistencia y puntualidad. También fue intimado a presentar un descargo, aunque no respondió dentro del plazo establecido.

La Dirección de Asuntos Jurídicos consideró que su conducta podría constituir una falta grave prevista en la normativa municipal, que sanciona las inasistencias injustificadas por más de 15 días hábiles en un mismo año calendario.