    • 3 de julio de 2026 - 08:34

    El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y concentró sus funciones en la Jefatura de Gabinete

    Diego Santilli, recientemente designado jefe de Gabinete, asumirá las competencias que hasta ahora dependían de esa cartera.

    Diego Santilli.

    Diego Santilli.

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    El Gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior, en el marco de una reestructuración de la administración pública que redujo a ocho el número de ministerios nacionales. La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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    Con la modificación, las funciones que hasta ahora ejercía el Ministerio del Interior pasarán a depender de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, quien asumió recientemente ese cargo tras los cambios impulsados por el presidente Javier Milei. De esta manera, el funcionario concentrará áreas vinculadas a la relación con las provincias, la coordinación política, los asuntos electorales y otros temas federales.

    La reforma también contempla la creación de dos vicejefaturas dentro de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de reorganizar la estructura administrativa y distribuir tareas específicas en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

    Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca simplificar el organigrama estatal, reducir estructuras administrativas y centralizar funciones para mejorar la coordinación del Gobierno nacional. La eliminación del Ministerio del Interior representa uno de los cambios institucionales más relevantes de la nueva etapa del gabinete encabezado por Santilli.

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