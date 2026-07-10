    • 10 de julio de 2026 - 11:48

    La NBA abrió su primera tienda oficial en Mendoza: cómo es el megalocal y cuánto cuestan los productos

    El nuevo espacio funciona en Palmares Open Mall y ofrece indumentaria, calzado, accesorios y artículos oficiales de las 30 franquicias de la liga de básquet más importante del mundo.

    NBA en Mendoza. Foto Instagram.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La NBA ya tiene su primera tienda oficial en Mendoza. El esperado local abrió sus puertas en el centro comercial Palmares Open Mall y se convirtió en un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del básquet, que ahora pueden acceder a productos originales de la liga sin salir de la provincia.

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    El megalocal reúne una amplia oferta de artículos oficiales de las 30 franquicias de la NBA, entre ellos camisetas, buzos, zapatillas, gorras, pelotas, mochilas y distintos accesorios. Además, cuenta con una ambientación inspirada en la liga estadounidense, con pantallas, imágenes de las principales estrellas y sectores temáticos para los aficionados.

    Los precios varían según el producto. Las gorras oficiales parten desde los $55.000, las remeras rondan los $65.000, mientras que las camisetas de juego superan los $180.000. También se ofrecen buzos, camperas y otros artículos de colección con valores que dependen del modelo y la franquicia elegida.

    La apertura forma parte del plan de expansión de la marca en Argentina, que busca acercar la experiencia oficial de la NBA a los fanáticos del país. Con este nuevo local, Mendoza se suma a otras ciudades que ya cuentan con tiendas exclusivas de la liga estadounidense.

    La llegada de la NBA Store despertó gran expectativa entre los seguidores del básquet y durante las primeras horas de funcionamiento recibió a decenas de visitantes interesados en recorrer el espacio y adquirir merchandising oficial de equipos como Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics, Golden State Warriors y Miami Heat.

    Fuente: Los Andes.

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