La NBA abrió su primera tienda oficial en Mendoza: cómo es el megalocal y cuánto cuestan los productos

El nuevo espacio funciona en Palmares Open Mall y ofrece indumentaria, calzado, accesorios y artículos oficiales de las 30 franquicias de la liga de básquet más importante del mundo.

La NBA ya tiene su primera tienda oficial en Mendoza. El esperado local abrió sus puertas en el centro comercial Palmares Open Mall y se convirtió en un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del básquet, que ahora pueden acceder a productos originales de la liga sin salir de la provincia.

El megalocal reúne una amplia oferta de artículos oficiales de las 30 franquicias de la NBA, entre ellos camisetas, buzos, zapatillas, gorras, pelotas, mochilas y distintos accesorios. Además, cuenta con una ambientación inspirada en la liga estadounidense, con pantallas, imágenes de las principales estrellas y sectores temáticos para los aficionados.

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Los precios varían según el producto. Las gorras oficiales parten desde los $55.000, las remeras rondan los $65.000, mientras que las camisetas de juego superan los $180.000. También se ofrecen buzos, camperas y otros artículos de colección con valores que dependen del modelo y la franquicia elegida.

La apertura forma parte del plan de expansión de la marca en Argentina, que busca acercar la experiencia oficial de la NBA a los fanáticos del país. Con este nuevo local, Mendoza se suma a otras ciudades que ya cuentan con tiendas exclusivas de la liga estadounidense.