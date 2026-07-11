    • 11 de julio de 2026 - 08:17

    La música de San Juan vuelve a la Televisión Pública

    Salvador Oliva lleva el folclore cuyano moderno a Unísono, en una tarde federal que contará con la compañía de Donald.

    San Juan dirá presente una vez más en Unísono, ahora con Salvador Oliva.&nbsp;

    San Juan dirá presente una vez más en Unísono, ahora con Salvador Oliva. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo domingo 12 de julio, a las 18 horas, el músico sanjuanino Salvador Oliva copará la pantalla de la Televisión Pública en una nueva emisión de Unísono, el clásico programa federal del INAMU conducido por Carla Ritrovato, que esta vez tendrá un invitado de lujo: Donald.

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    Talento local en la Televisión Pública

    Salvador Oliva es un músico y compositor que se viene consolidando con fuerza como una de las grandes voces emergentes de la nueva música argentina. ¿Su fuerte? Mezclar las raíces del folklore cuyano con sonidos contemporáneos, creando un estilo propio que pinta los paisajes y la identidad de su provincia a través de la música y la poesía.

    En el programa, Salvador adelantará parte de su nuevo material. Tras lanzar su EP Cerro Nuevo, disponible en plataformas digitales, Salvador se prepara para presentar su primer disco de estudio, Oro del Desierto, una apuesta que busca renovar las estéticas de la región.

    Unísono: clásicos y nuevos valores

    Además de Oliva, otros músicos serán parte del envío. Del mismo modo que el músico sanjuanino, tendrán presencia Santiago Fiuri (Villa María, Córdoba), Pilmaiquén Mlikota (Rosario, Santa Fe) y Hueso (Paraná, Entre Ríos).

    Para coronar la velada, el mismísimo Donald estará acompañando la movida. El gran referente del pop y las baladas —que hizo cantar y bailar al país con títulos como "Tiritando" o "Un verano naranja"— sumará toda su buena onda en el marco de sus 80 años.

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