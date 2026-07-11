La música de San Juan vuelve a la Televisión Pública

Salvador Oliva lleva el folclore cuyano moderno a Unísono, en una tarde federal que contará con la compañía de Donald.

El próximo domingo 12 de julio, a las 18 horas, el músico sanjuanino Salvador Oliva copará la pantalla de la Televisión Pública en una nueva emisión de Unísono, el clásico programa federal del INAMU conducido por Carla Ritrovato, que esta vez tendrá un invitado de lujo: Donald.

Talento local en la Televisión Pública Salvador Oliva es un músico y compositor que se viene consolidando con fuerza como una de las grandes voces emergentes de la nueva música argentina. ¿Su fuerte? Mezclar las raíces del folklore cuyano con sonidos contemporáneos, creando un estilo propio que pinta los paisajes y la identidad de su provincia a través de la música y la poesía.

En el programa, Salvador adelantará parte de su nuevo material. Tras lanzar su EP Cerro Nuevo, disponible en plataformas digitales, Salvador se prepara para presentar su primer disco de estudio, Oro del Desierto, una apuesta que busca renovar las estéticas de la región.

El joven músico presentó este material en septiembre del año pasado en el Teatro del Bicentenario. En la oportunidad, el material fue descripto como "Voces que se entrelazan como ríos y montañas, sonoridades que evocan los antiguos tonaderos y la fuerza de la tierra, imágenes que despiertan la memoria y los sentidos. Cada nota es un puente entre la raíz y lo contemporáneo, invitando al público a escuchar con el corazón y redescubrir la esencia de nuestra música".

Unísono: clásicos y nuevos valores Además de Oliva, otros músicos serán parte del envío. Del mismo modo que el músico sanjuanino, tendrán presencia Santiago Fiuri (Villa María, Córdoba), Pilmaiquén Mlikota (Rosario, Santa Fe) y Hueso (Paraná, Entre Ríos).