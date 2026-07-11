Sábado frío y neblina hacia la noche: así estará el tiempo en San Juan este 11 de julio

El invierno continúa haciéndose sentir en San Juan. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 11 de julio se presentará con condiciones estables, cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de apenas 1°C y viento leve del sector sudoeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. A medida que avance el día, el termómetro alcanzará una máxima de 13°C, mientras que el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Hacia la noche, el organismo prevé la formación de neblina, un fenómeno que podría reducir la visibilidad en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas y calles durante las últimas horas del día.

El viento se mantendrá leve, entre 7 y 12 km/h, predominando del sudoeste durante la mañana y la tarde, para rotar al sur por la noche. No se esperan ráfagas significativas.

En cuanto a la tendencia para los próximos días, el SMN pronostica que las mañanas seguirán siendo muy frías , con mínimas de entre 1°C y 4°C hasta el miércoles. Desde el jueves se espera un leve aumento de las temperaturas mínimas, que llegarán a los 10°C, mientras que las condiciones de tiempo estable continuarían predominando en la provincia.

El pronóstico del tiempo en San Juan

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.