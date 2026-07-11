    • 11 de julio de 2026 - 18:01

    San Juan por primera vez buscará un lugar en los Martín Fierro de la Danza: los detalles de la selección del talento local

    El 1 de agosto serán las audiciones que definirán qué bailarines representarán a San Juan en la instancia nacional. Los detalles.

    image
    Por Celeste Roco Navea

    Durante el 2025 APTRA por primera vez realizó los premios Martín Fierro de la Danza, una propuesta que no solo puso en valor la expresión artística, sino que marcó un hito en la cultura nacional. De cara a la segunda edición, San Juan por primera vez formará parte del circuito de selección.

    Leé además

    Aceite de oliva virgen extra: Familia Saleme

    San Juan brilló en Caminos y Sabores: Familia Saleme ganó el premio al mejor aceite de oliva virgen extra
    Triunfo. Los Pumas vencieron a Gales en San Juan en una fiesta del rugby en la provincia.

    San Juan volvió a responder al llamado de Los Pumas

    El 1 de agosto es la fecha elegida para las audiciones que se realizarán en el Cine Teatro Municipal, ante la presencia de un selecto jurado y personal de APTRA. En la previa, Sandra López, coordinadora de la sede local, brindó detalles a DIARIO DE CUYO sobre cómo será el selectivo y qué deben tener en cuenta los bailarines que desean buscar un lugar en algunas de las ternas.

    Preinscripción, modos de audición y la carrera de San Juan a los Martín Fierro de la Danza

    “No es un certamen, es una audición. Un casting para seleccionar el talento que tenemos acá en danza, que es bueno y grande”, precisó López.

    En torno a los tiempos que se manejan, los interesados en audicionar deben realizar la inscripción previa y enviar un formulario, para lo cual tienen tiempo hasta el 15 de julio. En el caso de los solistas o dúos, la audición será vía audiovisual, por lo que deben compartir un video con la propuesta. Por su parte, en el caso de los grupos, el casting será presencial el 1 de agosto, aunque también desde el jurado pueden solicitar la presencia de solistas o dúos para el teatro.

    López reconoció que la convocatoria todavía está dando sus primeros pasos y espera que con el correr de las ediciones gane mayor reconocimiento entre los bailarines. "Cuando me hablaron para poder coordinar desde acá pensé que iba a explotar, pero no fue así. Tengo una productora, me dedico a hacer certámenes y me parece que no se dan una idea de la importancia de este evento. Creo que es porque es la primera vez; seguramente cuando vayan pasando las ediciones recién ahí van a comenzar a tener más auge."

    Quiénes pueden participar en busca de un lugar en el Martín Fierro de la Danza

    La convocatoria está abierta para bailarines desde los 8 años en adelante y contempla prácticamente todas las disciplinas. Para tener una idea, la edición del 2025 contó con 25 categorías, entre las que estuvieron clásico, contemporáneo, folklore, danza urbana, árabe, español y otras disciplinas del movimiento.

    Quienes estén interesados en la propuesta, deben comunicarse al 2645693231 (Sandra López) o al Instagram @guadabulproducciones para acceder al formulario y al reglamento. Cabe informar que para participar se debe abonar un arancel; sin embargo, la coordinadora local destacó que no es necesario abonar el total durante la preinscripción, sino que hay flexibilidad en ese sentido.

    En torno a los valores, el canon de solistas es de $49.000; mientras que dúos y grupales abonan $30.000 por persona. “Es un monto mínimo en comparación de lo que vemos en certámenes regulares”, destacó López.

    La evaluación contemplará aspectos técnicos, pero también la presencia escénica de los participantes y sus propuestas.

    Para López, la posibilidad de que un sanjuanino llegue a la gala que se realizará a fin de año representa una enorme motivación. “Esperamos que haya muchos inscriptos. Creo que vamos a llegar a Buenos Aires con presencia en alguna terna y algún representante sanjuanino volverá con la estatuilla, eso sería hermoso".

    Un premio que busca reconocer a toda la danza argentina

    Los Premios Martín Fierro de la Danza nacieron con el objetivo de reconocer el trabajo de bailarines, coreógrafos y compañías de todo el país, con un enfoque federal e inclusivo. La gala inaugural reunió a más de 1.200 personas y tuvo como máximos galardonados a Eleonora Cassano y Julio Bocca, quienes recibieron el Martín Fierro de Oro.

    Para la edición 2026 también una novedad: al día siguiente de la ceremonia se realizará un encuentro entre todos los ganadores, instancia de la que surgirá el nuevo Martín Fierro de Oro, lo que amplía las posibilidades para todos los premiados. Por su parte la premiación está prevista para el 7 de diciembre en Buenos Aires.

    Con una sede oficial por primera vez en la provincia, San Juan buscará ahora que el talento de sus bailarines tenga lugar en el escenario más importante del país para la danza.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    dolor en san juan: murieron alma rubino y sheila oro, dos pequenas luchadoras que conmovieron a la provincia

    Dolor en San Juan: murieron Alma Rubiño y Sheila Oro, dos pequeñas luchadoras que conmovieron a la provincia

    Proyecto Vicuña. 

    San Juan lidera la revolución del RIGI: concentra los megaproyectos mineros más grandes del país

    recta final para las residencias medicas en san juan: cuando se conocera el orden de merito de los mas de 200 postulantes

    Recta final para las residencias médicas en San Juan: cuándo se conocerá el orden de mérito de los más de 200 postulantes

    San Juan dirá presente una vez más en Unísono, ahora con Salvador Oliva. 

    La música de San Juan vuelve a la Televisión Pública