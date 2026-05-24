Aceituna de mesa en San Juan, frente al desafío de ir a la búsqueda de nuevos mercados

En San Juan una de las industrias que destaca por su calidad es la olivícola. Actualmente se estima que hay unas 16.500 hectáreas de olivo cultivadas en toda la provincia, pero los números que llaman la atención se enfocan hacia dónde vira el mercado. Sucede que conforme los datos que manejan de la Cámara Olivícola de San Juan, hay 34 proyectos orientados a la elaboración de aceite y sólo 12 que se inclinan por la aceituna de mesa o en conserva . Detrás de este dato hay una realidad que lleva a los productores a optar por un producto sobre el otro. Rentabilidad, calidad y demanda, entre los factores que inciden.

Mauricio Merino, de Isola Asti, es uno de los principales referentes provinciales en aceituna de mesa ya que el proyecto sólo se dedica a ese rubro. En diálogo con DIARIO DE CUYO el productor cuya planta se encuentra en Sarmiento detalló que el escenario que atraviesa el sector es complejo debido a los altos costos, los bajos precios internacionales y la caída de la demanda que vienen registrando. Por eso para ellos es un verdadero desafío salir a buscar nuevos mercados, para un sector productivo que tiene una sostenida tradición de calidad.

“En San Juan y en la región quedan cada vez menos industrias conserveras. La mayoría se inclina por lo que es aceite de oliva. La demanda del aceite es sostenida en el tiempo, con fluctuación de precios, pero hay demanda; en cambio en la conserva no. Cada vez somos menos, no sé si eso nos juegue a favor”, destacó el empresario local.

En la misma línea se expresó el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la Provincia, Miguel Moreno. En comunicación con este suplemento destacó que gran parte de los productores nuevos que se suman al rubro se inclinan por la elaboración de aceite. Uno de los motivos que analiza el funcionario es la mecanización del sistema. “Lo que vamos detectando es un aumento en la cantidad de aceite, pero no tenemos datos sobre reducción sustancial en conserva. Sí ha venido declinando, pero suavemente, durante mucho tiempo”, indicó.

De todos modos, la aceituna de mesa no es un sector "diminuto", y ahí radica parte de su fortaleza. Para tener una idea, del total de productos derivados de la olivicultura, la aceituna de mesa (y sus múltiples variedades) representan un 30% del mercado provincial, donde parte se instala en el consumo interno, otra porción llega al mercado nacional y el resto se exporta, principalmente a Brasil dentro de lo que es la región.

Cosecha manual y aceitunas de gran calidad, las consideraciones de los conserveros olivícolas

Merino explicó que la cosecha para la aceituna de mesa es determinante, ya que se debe realizar de forma manual para cuidar la calidad del fruto, lo que no solo eleva los costos, sino que también limita la mano de obra ya que no todos los proyectos cuentan con personal para esa tarea. Si además la calidad no es buena se puede convertir el producto en descarozadas o en rodajas, pero según explicó el empresario no es lo que más se demanda en el mercado.

En ese escenario hay que considerar que durante la primavera del 2024 y el verano del 2025 se registraron en San Juan 10 mangas de granizo, cuando históricamente solo se registraban de dos a tres por temporada. “Eso llevó a que haya una reducción de volumen en conserva porque la aceituna marcada por el granizo va al aceite”, aseguró Adrián Alonso, director de Comercio Exterior de la provincia, quien también analizó la realidad del sector.

image

A nivel internacional se priorizaba la calidad por el precio, pero debido a la crisis mundial han detectado que, pese al buen posicionamiento del producto sanjuanino, no fue elegido por los grandes compradores que se inclinaron por valores menores. Ejemplo de ello es lo que sucedió con Brasil, que decidió comenzar a incorporar aceituna de mesa de Perú o de Egipto, que maneja costos por debajo de los argentinos.

Búsqueda de nuevos mercados y el efecto positivo de las misiones comerciales, la cara positiva de la aceituna de mesa

Las acciones público–privadas están generando su efecto positivo en el sector, y ejemplo de ello es la llegada del producto no solo en mercados internacionales, sino también en importantes emprendimientos gastronómicos como empresas nacionales que suman a la aceituna de mesa sanjuanina entre sus opciones. La presencia en ferias como en rondas de negocios han evidenciado un avance importante en lo que son contactos comerciales y acuerdos de ventas.

image

Alonso destaca que por ejemplo la aceituna sanjuanina está presente en la pizzería La Americana y en la pizzería Los Maestros, dos emblemas de la pizza porteña. Esto no hubiera sido posible si no se hubieran articulado acciones con los proveedores y los empresarios para vincular el producto y posicionarlo debido a su calidad.

“Hay un contexto internacional complejo, con menor comercio y menor consumo. Queda mucho por hacer. Hay que seguir insistiendo en la participación de rondas nacionales de índole internacional. No sé si los resultados los veremos en esta gestión, pero estamos sembrando y las respuestas que estamos teniendo son positivas”, finalizó el titular de Comercio Exterior de la provincia.