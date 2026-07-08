    • 8 de julio de 2026 - 12:03

    San Juan moderniza el monitoreo agrícola: implementan trampas con códigos QR en Calingasta

    El nuevo sistema permite registrar datos fitosanitarios en tiempo real, geolocalizar las trampas y mejorar el seguimiento sanitario de los cultivos. La iniciativa se desarrolla junto al SENASA.

    Productores Agricolas.

    Productores Agricolas.

    Foto:

    Nuevo Sistema de monitoreo.

    Nuevo Sistema de monitoreo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El monitoreo fitosanitario de los cultivos en San Juan comenzó a dar un paso hacia la digitalización. En Calingasta, productores agrícolas ya empezaron a utilizar un innovador sistema basado en códigos QR que permite registrar información directamente desde el campo, agilizando el trabajo y mejorando la precisión de los controles.

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    La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo que aportó la aplicación informática utilizada para el relevamiento.

    Cómo funciona el sistema de monitoreo

    La herramienta consiste en la instalación de trampas de monitoreo identificadas con un código QR único. Durante las recorridas, los responsables del control escanean ese código con un dispositivo móvil y cargan la información en la aplicación, que registra los datos de manera inmediata.

    De esta forma, el sistema genera un registro digital en tiempo real y permite conocer la ubicación exacta de cada trampa mediante geolocalización, además de identificar cada dispositivo de forma individual para facilitar el seguimiento de los monitoreos.

    Más precisión y mejor planificación

    Desde el área técnica destacaron que la incorporación de esta tecnología ofrece múltiples ventajas para las tareas sanitarias en el sector agrícola. Entre ellas, sobresalen la reducción de errores durante la recolección de información, una mayor eficiencia en los trabajos de campo y la disponibilidad de datos organizados para la toma de decisiones.

    A su vez, el acceso a información actualizada permitirá planificar con mayor precisión las estrategias de control fitosanitario y responder con mayor rapidez ante la detección de plagas o enfermedades que puedan afectar la producción.

    La implementación de este sistema representa un nuevo avance en la incorporación de herramientas tecnológicas al sector agropecuario sanjuanino y refleja el trabajo conjunto entre los equipos técnicos provinciales, los productores y el SENASA para fortalecer el monitoreo sanitario de los cultivos en el departamento de Calingasta.

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