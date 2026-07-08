San Juan-Buenos Aires a través de la low cost JetSMART: precio lanzamiento por tramo, frecuencias y qué tipo de aviones usarán

La conectividad aérea de la provincia de San Juan recibirá un fuerte impulso a partir del próximo mes de noviembre. Tras las gestiones realizadas por el gobernador Marcelo Orrego, la aerolínea ultra low cost JetSMART confirmó el lanzamiento de una nueva ruta directa que conectará de forma regular el Aeroparque Jorge Newbery con el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento, potenciando el turismo y el desarrollo comercial de la región.
DETALLES DEL NUEVO SERVICIO
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Inicio de operaciones: Los vuelos directos entre Buenos Aires y San Juan comenzarán a operar de manera formal a partir del próximo 19 de noviembre, sumándose como un destino clave en la estrategia de expansión de la línea aérea.
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Frecuencias semanales: La ruta contará con cinco frecuencias por semana, con servicios programados de lunes a viernes, lo que garantiza una cobertura ideal tanto para el sector corporativo como para el turismo de fin de semana.
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Tarifas de lanzamiento: Los pasajes ya se encuentran disponibles en la web oficial de la compañía con precios promocionales que parten desde los $39.100 por tramo, valor que incluye las tasas y los impuestos correspondientes.
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Flota moderna y sustentable: La empresa opera en el mercado local con aviones Airbus A320 y A321, reconocidos por ser los más nuevos y modernos de la industria aerocomercial en Sudamérica.
AEROPUERTO DE SAN JUAN
La llegada de la empresa coincide con el gran momento del aeropuerto sanjuanino, que registró un promedio de 88.000 pasajeros mensuales entre enero y mayo de 2026, ubicándose entre las cinco terminales con mayor crecimiento de Argentina según datos de la ANAC.