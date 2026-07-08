San Juan-Buenos Aires a través de la low cost JetSMART: precio lanzamiento por tramo, frecuencias y qué tipo de aviones usarán

Inicio de operaciones: Los vuelos directos entre Buenos Aires y San Juan comenzarán a operar de manera formal a partir del próximo 19 de noviembre, sumándose como un destino clave en la estrategia de expansión de la línea aérea.

Frecuencias semanales: La ruta contará con cinco frecuencias por semana, con servicios programados de lunes a viernes, lo que garantiza una cobertura ideal tanto para el sector corporativo como para el turismo de fin de semana.

Tarifas de lanzamiento: Los pasajes ya se encuentran disponibles en la web oficial de la compañía con precios promocionales que parten desde los $39.100 por tramo, valor que incluye las tasas y los impuestos correspondientes.