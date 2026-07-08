¿Anticipo del dato nacional? En CABA la inflación se desaceleró a 1,8% en junio

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8%, y acumuló un avance del 16% en el primer semestre del año , según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

La recaudación tributaria volvió a perder contra la inflación en junio y cayó en términos reales

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el sexto mes del año, 0,5 puntos porcentuales por debajo de mayo (33,1%).

La inflación en territorio porteño bajó en junio 0,3 puntos porcentuales frente a mayo (2,1%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde abril, cuando descendió del 3% para ubicarse en 2,5%, y quebró el 2% después de nueve meses, ya que el último dato por debajo de ese umbral fue en agosto del 2025 cuando marcó 1,6%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de junio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca la desaceleración de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó un alza del 1,6% , quedando 0,2 puntos porcentuales por debajo del índice general y 1,2 puntos abajo del registro de mayo (2,8%).

El análisis del instituto porteño reveló que "al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%)".

Con el menor peso de los alimentos, sobresale la nueva desaceleración de precios en CABA, que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el martes 14 de julio. Se espera que también pueda romper la barrera del 2%, según estiman las consultoras privadas.

Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0% y en el primer semestre del año acumularon una suba de 13,7% y de 17,4%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 28,0% y los Servicios de 35,4%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 1,9%. En términos interanuales, desaceleró su ritmo de suba hasta 31,8% interanual.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2% en junio, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. A nivel interanual, trepó 40,4%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de las prendas de vestir, de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos. En términos interanuales, se desaceleró hasta 18,3%.