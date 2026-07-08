    • 8 de julio de 2026 - 12:04

    Por gestiones de Orrego, JetSMART desembarca en San Juan desde noviembre con cinco vuelos semanales directos a Buenos Aires: la increíble promoción de lanzamiento

    La aerolínea ultra low cost confirmó una nueva ruta entre San Juan y Aeroparque, como anticipó Diario de Cuyo.

    JetSmart.

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    La nueva conexión unirá el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento con el Aeroparque Jorge Newbery y forma parte del plan de expansión que la empresa viene desarrollando en Argentina.

    Según informó la compañía, la ruta contará con cinco frecuencias semanales, de lunes a viernes, lo que permitirá ampliar la oferta de vuelos para pasajeros que viajan tanto por turismo como por trabajo o estudios.

    Los pasajes comenzaron a venderse este martes desde las 13 y pueden adquirirse a través del sitio oficial de la aerolínea. Como promoción de lanzamiento, los tickets tienen un valor desde $39.100 por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

    La llegada de JetSMART representa un nuevo impulso para la conectividad aérea de San Juan, en un contexto de crecimiento sostenido del movimiento de pasajeros. De acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento registró un promedio de 88.000 pasajeros mensuales entre enero y mayo de este año y se ubicó entre los cinco aeropuertos del país que más crecieron durante el último mes relevado.

    Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de esta nueva ruta permitirá fortalecer el desarrollo turístico y económico de San Juan, además de ofrecer una mayor competencia en el mercado aerocomercial y ampliar las alternativas para los viajeros.

    JetSMART inició sus operaciones en Argentina hace varios años y ya transportó a más de 16 millones de pasajeros en el país. Actualmente opera con aviones Airbus A320 y A321, considerados entre los más modernos de la región.

    Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa prevé ampliar su flota hasta alcanzar las 23 aeronaves para la temporada de verano de 2027. De ese total, diez serán Airbus A321, lo que le permitirá incrementar la cantidad de asientos disponibles y continuar sumando nuevos destinos en el mercado argentino.

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