Los Pumas vs. Gales en San Juan: las claves de un historial picante y la promesa de revancha en el Bicentenario

El seleccionado argentino de rugby y los "Dragones Rojos" se vuelven a ver las caras en Pocito. Repasá los antecedentes de un duelo que tiene aroma a clásico moderno y que paraliza a la provincia.

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La cuenta regresiva se acelera y la expectativa en San Juan es total. En el marco de la segunda fecha del Nations Championship, Los Pumas se miden ante Gales este sábado a las 16:00 horas en el Estadio San Juan del Bicentenario. Tras el tropezón en el debut ante Escocia en Córdoba, el equipo de Felipe Contepomi llegó a la provincia con una obsesión entre ceja y ceja: recuperarse ante su gente y enderezar el rumbo en este prestigioso torneo internacional.

Pero el choque en Pocito no será un partido más. El cruce entre argentinos y galeses se ha transformado, con el correr de las décadas, en uno de los duelos más físicos, parejos y apasionantes del rugby moderno. Para San Juan, además, representa la oportunidad de albergar un espectáculo deportivo de primerísimo nivel que pondrá los ojos del mundo sobre el césped sanjuanino.

Un historial con ventaja británica, pero con festejos argentinos Si se miran fríamente las estadísticas del historial general, los "Dragones Rojos" ostentan la ventaja. A lo largo de la historia, se han enfrentado en 25 oportunidades oficiales: Gales se quedó con la victoria en 14 ocasiones, Los Pumas festejaron en 10 y registraron un solo empate (aquel recordado 30-30 en Cardiff en 2021).

Sin embargo, el hincha argentino guarda en la retina los triunfos más gloriosos y recientes. Nadie olvida el tremendo 26-17 en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, donde Los Pumas metieron un zarpazo histórico en Marsella para meterse entre los cuatro mejores del planeta. Tampoco queda lejos el último gran antecedente de noviembre de 2025, cuando el seleccionado nacional dio cátedra en Cardiff y se impuso con un contundente 52-28.

San Juan busca su propia revancha Para la provincia, este encuentro tiene un sabor a cuenta pendiente. El Estadio San Juan del Bicentenario ya fue testigo de este mismo enfrentamiento en junio de 2018. En aquella ventana internacional de invierno, los galeses se impusieron con autoridad por 23-10 ante unos Pumas que no le encontraron la vuelta al partido.