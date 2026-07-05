Los Pumas ya están en San Juan para afrontar el compromiso internacional frente a Gales

Los Pumas pisaron suelo sanjuanino y se instalaron para preparar el partido del sábado en el Bicentenario.

Idolo. Felipe Contepomi, el entrenador de Los Pumas, fue uno de los que más autógrafos firmó en su llegada a San Juan.

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas permanecerá durante toda la semana en la provincia, donde además de preparar el encuentro del próximo sábado desarrollará actividades junto a clubes y jugadores sanjuaninos. El plantel completo de Los Pumas arribó a San Juan para comenzar la preparación del encuentro en en Bicentenario.

El partido se disputará el próximo sábado frente a Gales, en el marco del Nations Championship, con escenario en el Estadio San Juan del Bicentenario.

En su llegada a la provincia, la delegación fue recibida por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; y el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, quienes dieron la bienvenida al seleccionado nacional en el inicio de su estadía en territorio sanjuanino.

El seleccionado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, permanecerá durante toda la semana en la provincia, donde llevará adelante los entrenamientos previos al compromiso internacional y una agenda de actividades que fortalecerá el vínculo con la comunidad deportiva sanjuanina.