Previo a llegar a San Juan, Los Pumas debutaron en el Nations Championship con una derrota ante Escocia

Previo a llegar a San Juan para jugar la semana próxima, Los Pumas iniciaron su camino en el Nations Championship con una derrota 47-38 ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El seleccionado argentino tiene previsto llegar a la provincia en la tarde de este domingo.

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Tras el primer tiempo, el conjunto argentino arrancó de la mejor manera, pero no logró sostener la ventaja frente a un elenco escocés que fue de menor a mayor y terminó imponiéndose por 19-10.

Los Pumas reaccionaron en el inicio del segundo tiempo y llegaron a ponerse a dos puntos, pero Escocia volvió a golpear con contundencia y sentenció el partido con una ráfaga de tries. En el cierre, Argentina descontó con las conquistas de Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano, aunque solo sirvieron para decorar el 47-38 final.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó con varias novedades. La más destacada fue el partido número 100 de Matías Alemanno con la camiseta de Los Pumas, se convirtió en el quinto jugador en la historia del seleccionado en alcanzar esa cifra. Además, Faustino Sánchez Valarolo sumó su segundo test match.

Por el lado de Escocia, la baja por lesión de Finn Russell obligó a modificar la conducción del equipo: Tom Jordan ocupó el puesto de apertura titular, mientras que Gregor Hiddleston integró el banco de suplentes.

Formación de Los Pumas y Escocia

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills, Jonny Gray, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Tom Jordan, Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn y Kyle Rowe.

Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

El próximo partido de Los Pumas en el Nations Championship

Argentina vs. Gales

Fecha: sábado 11 de julio

Estadio Bicentenario-San Juan

Qué es el Nations Championship y cómo se juega

El Nations Championship es el nuevo torneo internacional que debuta oficialmente en 2026 y reúne a las doce principales selecciones del rugby mundial. El formato enfrenta a los equipos del hemisferio norte —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— con los del sur —Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica—, además de los invitados Fiji y Japón.

Cada seleccionado disputa seis partidos, tres como local y tres como visitante, ante rivales del hemisferio opuesto. El certamen culmina con un inédito fin de semana de Finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los líderes de cada hemisferio se enfrentan por el título.

El torneo, impulsado por Seis Naciones y SANZAAR, busca transformar el calendario internacional y darle mayor continuidad competitiva a equipos como Argentina, que tendrá más oportunidades de medirse ante las potencias mundiales.