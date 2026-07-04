Con buenas actuaciones en San Juan y Mendoza Santiago Santaella afianza su crecimiento

El piloto sanjuanino debutó este año en la categoría Super 4T del Prokart Cuyano en San Juan. Además, sumó una nueva experiencia en el certamen mendocino.

Su vínculo con el automovilismo comenzó desde muy chico, acompañando a su padre, Carlos, en distintas competencias del automovilismo, tanto en el Zonal Cuyano, como en su participación a nivel nacional en Top Race Junior y Turismo Nacional. Hoy, Santiago Santaella se está abriendo espacio en el arco regional del karting.

Sin embargo, fue en 2025 cuando decidió involucrarse de lleno en el karting, colaborando con el equipo familiar dentro del Prokart Cuyano en San Juan. En la presente temporada llegó el momento de competir. En su debut logró un destacado cuarto puesto y, apenas una fecha después, alcanzó su primera victoria en la categoría Super 4T. Esos resultados le permiten ubicarse segundo en el campeonato con 42 puntos, a solo cuatro unidades del líder.

Con la experiencia adquirida en el ámbito provincial, el último fin de semana Santaella dio un nuevo paso al presentarse en la cuarta fecha del campeonato mendocino de karting de pista, disputada en el Kartódromo de San Martín, donde volvió a competir en la categoría Super 4T.

"Fue una linda experiencia correr en Mendoza. El martes fuimos a conocer la pista y practicar, y durante el fin de semana las pruebas libres fueron muy positivas. En clasificación terminé sexto. Por utilizar neumáticos nuevos tuve que largar último en la serie y pude avanzar hasta el quinto puesto. En la final me chocaron en la primera curva, entré un poco pasado e hice un medio trompo, por lo que finalmente tuve que abandonar. De todos modos, estoy muy contento por debutar en ese campeonato y poder ser competitivo frente a pilotos con mucha experiencia y amplio conocimiento del circuito. Agradezco a todo el equipo y, especialmente, a mi papá y a toda mi familia", expresó Santaella.