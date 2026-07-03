Universidad se coronó tricampeón del básquet femenino en una noche inolvidable

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El Torneo Apertura Eric Sánchez de la Categoría Primera Femenino tiene un dueño indiscutido. En un emocionante tercer partido de la serie final, el conjunto de Universidad se impuso con autoridad ante Lanteri por 50 a 35, un resultado que le permitió gritar campeón por tercera vez consecutiva y consolidar su dominio en la disciplina.

Las Patitas mostraron su mejor versión en el momento más decisivo del campeonato. Con un juego colectivo sólido y una efectividad notable en la zona pintada, supieron desgastar la defensa rival y estirar la ventaja con el correr de los minutos. La ofensiva de las vigentes campeonas estuvo liderada por una inspirada Valentina Oviedo, quien se erigió como la máxima anotadora del encuentro con 19 puntos. El podio anotador del equipo de la "U" se completó con el valioso aporte de Guadalupe Fernández, dueña de 16 canastas, y Luz Pittaluga, quien sumó otras 7 anotaciones clave para asegurar el triunfo.

Por el lado de Lanteri, el esfuerzo y la entrega se mantuvieron firmes hasta el último cuarto, buscando acortar distancias a través de sus principales armas de ataque. Sofía Ibáñez encabezó la resistencia de su equipo firmando 9 unidades, escoltada por Ruth Vega con 8 canastas y Zoe García con 7 anotaciones. A pesar de los intentos por torcer el rumbo del juego, la sólida estructura de las universitarias terminó clausurando los caminos.