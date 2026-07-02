Portugal venció 2-1 a Croacia con un gol agónico y avanzó a octavos del Mundial 2026

Portugal sufrió, reaccionó a tiempo y se quedó con una victoria agónica por 2-1 sobre Croacia para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026 .

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El conjunto dirigido por Roberto Martínez encontró el gol del triunfo a los 93 minutos gracias a un certero cabezazo de Gonçalo Ramos , en un encuentro cargado de emociones, intervenciones del VAR y un final para el infarto en el Estadio Toronto.

Durante el primer tiempo, Portugal dominó la posesión y generó las mejores ocasiones, aunque se encontró con una gran actuación del arquero Dominik Livakovic. Bruno Fernandes estuvo cerca de abrir el marcador con una doble chance a los tres minutos y Renato Veiga también avisó de cabeza, pero el descanso llegó con el marcador en blanco.

En el complemento, Croacia golpeó primero. A los 52 minutos, Ivan Perisic aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-0. Poco después, los croatas llegaron a convertir dos veces más, pero ambos tantos fueron anulados por posición adelantada.

Portugal reaccionó con insistencia. Rafael Leao estrelló un remate en el travesaño y Cristiano Ronaldo vio cómo le anulaban un gol por un fuera de juego milimétrico. Sin embargo, el VAR intervino a los 65 minutos para sancionar un penal por un agarrón sobre Renato Veiga y el propio Ronaldo no falló desde los doce pasos para establecer el 1-1.

El tramo final fue de ida y vuelta. Diogo Costa sostuvo a Portugal con dos atajadas decisivas ante Mateo Kovacic e Igor Matanovic, mientras que Mario Pasalic desperdició una clara oportunidad de cabeza.

Cuando el empate parecía llevar el partido al alargue, apareció Gonçalo Ramos. A los 93 minutos, el delantero conectó de cabeza un preciso centro de Rafael Leao y desató el festejo portugués con el 2-1.

Croacia llegó a igualar nuevamente a través de Joško Gvardiol en el tiempo agregado, pero el gol fue invalidado por una posición adelantada previa de Igor Matanovic tras la revisión arbitral.

Con este sufrido triunfo, Portugal selló su clasificación a los octavos de final, instancia en la que protagonizará uno de los cruces más atractivos del torneo frente a España, que viene de eliminar con autoridad a Austria.