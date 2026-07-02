La última práctica de Argentina antes del duelo ante Cabo Verde: la única duda de Scaloni

La selección argentina realizó su último entrenamiento antes del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . En el predio Florida Blue del Inter Miami , los 26 integrantes de la lista confeccionada por Lionel Scaloni trabajaron a la par.

Scaloni antes del duelo con Cabo Verde: habló del calor y evitó confirmar el equipo de Argentina

En un principio, se pudo ver a Lionel Messi alejado del grupo de trabajo: habló por casi cinco minutos con Claudio Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , algo cotidiano en las prácticas. Luego de eso, el capitán de la Albiceleste se sumó a la actividad junto a sus compañeros.

Tras una pequeña entrada en calor, el trabajo con pelotas se dividió en tres postas. El ejercicio consistió en un inicio en carrera con velocidad y definición a un arco pequeño. Uno de los más activos fue Leandro Paredes , a quien se lo pudo observar celebrar en algunas ocasiones sus aciertos a la meta reducida.

Tras eso, la práctica se tornó más lúdica, dado que hicieron el famoso “loco” en el que un jugador debe recuperar la pelota mientras los otros integrantes se pasaban la pelota. Momentos después, jugaron con el balón en el aire y éste no debía caerse. En los casos en los que eso pasó, el responsable recibió una reprimenda en tono de broma de parte del grupo, una imagen que delata el semblante del equipo a pocas horas del partido. Lisandro Martínez y el Cuti Romero fueron dos de las “víctimas”.

Un dato para destacar fue la participación activa de Luis Martín . El preparador físico de La Scaloneta se mantuvo muy cerca de los jugadores y dio especiales indicaciones a algunos futbolistas como Julián Álvarez , Cristian Cuti Romero y Thiago Almada . Vale recordar que tanto el delantero como el defensor están en plena búsqueda de encontrar su rendimiento óptimo después de sus respectivas lesiones.

Pese a que en los 15 minutos abiertos a la prensa no se pudo observar la práctica de fútbol para dilucidar una posible formación, la información es que Scaloni mantiene una única duda y es en defensa: la presencia de Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en el lateral izquierdo.

El ex Independiente, actualmente en el Lyon, había arrancado como titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania -los dos primeros los había perdido por una lesión muscular-, y cumplió en esa oportunidad. Aun así, Tagliafico parece tener ventaja de cara al duelo eliminatorio.

El resto de la formación parece encaminada. Cuti Romero, quien debió salir ante Austria por molestias en la rodilla derecha, viene respondiendo bien en los entrenamientos y todo apunta a que desplazará a Nicolás Otamendi en la zaga. En el mediocampo, Thiago Almada sería el cuarto volante, con la misión de aportar desequilibrio y asociarse con Messi en la generación de juego.

El plantel viajó a Florida el miércoles a las 18 (hora de Argentina). El jueves a las 15.45, Scaloni ofreció la conferencia de prensa previa al encuentro junto Rodrigo De Paul y a las 19 tuvo lugar el entrenamiento oficial en el predio Florida Blue.

“Es un equipo que no ha perdido, incluso, en algunos partidos mereció ganar, como contra Arabia. Contra España y Uruguay, a lo mejor, sufrió un poco más. Pero se defendió bien. Los pases interiores los tapa bien y salen de contra. Tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo. Ya lo estábamos analizando por ser un posible rival, al final pasaron ellos. No nos sorprende, sinceramente. No están de casualidad, son un buen equipo y hay que respetarlos”, sostuvo Scaloni.

El duelo frente al elenco africano por el boleto a la siguiente instancia tendrá lugar el viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

La posible formación de Argentina frente a Cabo Verde: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Si Argentina supera a Cabo Verde, su rival en octavos de final será el ganador del cruce entre Australia y Egipto, que se disputará este viernes. Ese partido está programado para el martes 7 de julio a las 13 horas en el Atlanta Stadium.