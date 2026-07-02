Tras los incidentes de la Copa América 2024, Miami prepara un fuerte operativo para Argentina y Cabo Verde

Buscan evitar que se desate un caos similar al que se dio en la final ante Colombia. Habrá una importante presencia dee efectivos en los accesos al estadio.

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La Selección argentina se medirá ante Cabo Verde este viernes a las 19 por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. La Policía de Miami prepara un operativo de seguridad especial con el objetivo de evitar incidentes como los que se produjeron en la final de la Copa América 2024.

Aquel 14 de julio de 2024, hubo un enorme caos en los accesos del Hard Rock Stadium, en la previa del partido que Argentina le ganó 1-0 a Colombia. Cientos de hinchas que no tenían entradas intentaron colarse y generaron corridas, desmanes y tumultos. Por eso, el inicio del partido se demoró. Una de las imágenes más llamativas de aquel día fue la de varios hinchas Cafeteros metiéndose a la cancha por los caños de la ventilación.

“Los sucesos ocurridos durante la final de la Copa América 2024 no tenían precedentes para toda la nación, y mucho menos para el condado de Miami-Dade”, explicaron a TN desde la oficina local del sheriff.

Tal fue el impacto que tuvieron esos incidentes, que desde ese momento las autoridades locales aplicaron medidas especiales en los eventos masivos con el objetivo de “garantizar la seguridad de los asistentes, el personal y los participantes”.

Este viernes, en el Hard Rock Stadium habrá “sólidos puntos de control de seguridad de múltiples niveles que abarcan todo el recinto”. Esto implica que se implementará un proceso de verificación de entradas en distintos lugares: aquellos que no tengan un ticket válido, deberán retirarse.