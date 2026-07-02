"Paraguay va a ser humillado": el picante pronóstico de una figura de Francia antes del partido de octavos

La contundente victoria de Francia por 3-0 sobre Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026 reforzó la candidatura de Les Bleus al título y desató una ola de elogios en su país . Entre las voces más resonantes apareció la del ex delantero Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, quien aseguró que Paraguay será ampliamente superado en la próxima instancia.

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"¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo", afirmó Dugarry durante el programa Rothen s'enflamme, de la radio RMC. "Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar; transmiten sonrisas y alegría", agregó al destacar el presente del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

El ex atacante fue todavía más contundente al analizar el próximo compromiso de Francia. "¿Quién puede ofrecernos algo hoy para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto? ¿Qué equipo puede ponernos en aprietos?", se preguntó, antes de lanzar una frase que rápidamente generó repercusión: "Paraguay va a ser vapuleado y humillado".

Para fundamentar su postura, Dugarry recordó que Suecia llegó al cruce con figuras de primer nivel internacional, como Viktor Gyökeres y Alexander Isak, y aun así no logró inquietar al seleccionado francés.

Francia llega a los cuartos de final con una campaña impecable. Antes de eliminar a Suecia, había ganado sus tres encuentros de la fase de grupos, con un balance de diez goles a favor y apenas dos en contra, números que la ubican entre las principales favoritas para conquistar el torneo.

En el mismo programa, el ex futbolista Jérôme Rothen coincidió en destacar el nivel del equipo, aunque evitó calificarlo como "invencible". "Para ganar este tipo de torneo hay que ser muy consistente y estar al máximo nivel en los momentos clave", señaló.

Rothen también valoró la evolución futbolística del equipo de Deschamps. "Tenemos un ataque impresionante, pero además un juego colectivo muy interesante. La selección francesa no siempre nos ha acostumbrado a un fútbol tan vistoso y espectacular. Cuando lo hace, hay que reconocerlo", sostuvo.

No obstante, advirtió que los partidos de eliminación directa pueden definirse por detalles. "No diría que somos imposibles de vencer, porque estos encuentros son muy frágiles. Sin embargo, demostrando tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir", concluyó.

A las críticas hacia Paraguay también se sumó el periodista Daniel Riolo, de RMC, quien cuestionó el planteo del seleccionado guaraní en la clasificación frente a Alemania. "Es un robo del Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado del Paraguay? ¿El hecho de defender?", disparó.