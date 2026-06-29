En los penales, Paraguay dio el batacazo y eliminó a Alemania del Mundial 2026

Paraguay escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente al eliminar a Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató 1-1 durante los 120 minutos y luego se impuso 4-3 en la tanda de penales, con una actuación decisiva del arquero Orlando Gill.

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La Albirroja mostró personalidad para soportar el dominio alemán durante buena parte del encuentro, resistió en el alargue y terminó celebrando una clasificación que quedará entre las más recordadas del fútbol paraguayo.

Desde el comienzo, Alemania monopolizó la posesión de la pelota, aunque Paraguay respondió con peligro en los contraataques.

La resistencia sudamericana encontró premio a los 41 minutos, cuando Julio Enciso conectó de cabeza un centro de Matías Galarza Fonda tras una segunda jugada originada en un tiro de esquina. Sin chances para Manuel Neuer, el delantero puso el 1-0 antes del descanso.

En el complemento, el conjunto europeo reaccionó rápidamente. A los 53 minutos, Kai Havertz peinó un centro de Florian Wirtz e igualó el encuentro para devolverle la esperanza a los alemanes.

El equipo de Alfaro sufrió un contratiempo importante con la salida por lesión de Enciso, una de las figuras del partido, aunque logró mantener el empate hasta el final del tiempo reglamentario.

Un gol anulado mantuvo con vida a la Albirroja

En el alargue, Alemania estuvo muy cerca de quedarse con la clasificación. Jonathan Tah marcó de cabeza a los 101 minutos, pero el árbitro anuló el tanto tras revisar la acción en el VAR y considerar que existió una infracción sobre el arquero Orlando Gill.

La decisión fue determinante para el desarrollo del partido.

Gill volvió a convertirse en figura al descolgar un peligroso centro destinado a Havertz y Gustavo Gómez salvó otra ocasión clara sobre la línea cuando Woltemade estaba listo para convertir.

Con el 1-1 inalterable, la definición se trasladó a los penales.

Gill fue el héroe en la definición

La tanda comenzó de la mejor manera para Paraguay gracias a Orlando Gill, que le atajó el primer remate a Kai Havertz.

Luego convirtieron Mauricio, Gustavo Gómez y Matías Galarza Fonda para la Albirroja, mientras que Joshua Kimmich y Jamal Musiala mantuvieron con vida a Alemania.

El arquero paraguayo volvió a ser determinante al detener el disparo de Nick Woltemade. Aunque Antonio Sanabria desperdició la primera oportunidad para cerrar la serie y Manuel Neuer le contuvo un penal a Fabián Balbuena, los europeos tampoco aprovecharon sus chances.

Finalmente, Jonathan Tah envió su remate por encima del travesaño y José Canale convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 definitivo y desatar el festejo paraguayo.

Con esta victoria, Paraguay dejó en el camino a uno de los grandes candidatos al título y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en una actuación marcada por la solidez defensiva, el planteo táctico de Gustavo Alfaro y la enorme figura de Orlando Gill, decisivo tanto durante el partido como en la definición desde los doce pasos.