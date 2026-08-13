San Juan prepara su delegación para la 27ª edición de los Juegos Binacionales en Mendoza

Del 9 al 15 de noviembre, Mendoza se convertirá en el epicentro del deporte juvenil cordillerano al albergar la 27° edición de los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor , el encuentro deportivo más relevante de la región entre Argentina y Chile.

Paro nacional de colectivos convocado por la UTA: qué pasará este viernes en San Juan

La competencia reunirá a más de 2.000 deportistas de entre 14 y 18 años. Por el lado argentino dirán presente las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza , mientras que por la República de Chile participarán las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule .

En la mañana de este jueves, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se realizó el lanzamiento y presentación de los cuerpos técnicos sanjuaninos.

Pablo Saavedra fue el primero en dirigirse a los integrantes de los cuerpos técnicos presentes: “La verdad que el agradecimiento siempre, porque hemos tenido esta misma respuesta por parte de las federaciones. Nosotros llevamos el trabajo de campo, que es la planificación y todo lo que es la programación de las actividades y estar permanentemente siguiéndolos a ustedes en cuanto a los requerimientos que necesiten. Desearles lo mejor y seguramente en noviembre veremos los frutos de todo su trabajo”.

Por su parte, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik , resaltó la importancia de los Juegos Binacionales como uno de los principales desafíos deportivos del año y destacó l importancia de la competencia en el marco de un tratado internacional de integración.

“Es uno de los torneos más competitivos que tenemos a nivel de provincias y regiones. Nuestra expectativa está puesta en que los chicos puedan superarse y que cada proceso pueda llevarse a cabo de la mejor forma”, expresó.

También destacó que la participación en los Juegos Binacionales no solo representa una oportunidad de competencia para los deportistas, sino que permite continuar fortaleciendo los procesos de formación y planificación deportiva de cara a futuras ediciones.

180 INTEGRANTES

La delegación de San Juan dirá presente con una comitiva de 180 personas entre deportistas, entrenadores, equipos técnicos y personal de asistencia. Serán siete jornadas de intensa actividad donde los jóvenes sanjuaninos competirán en nueve disciplinas, en ramas femenina y masculina:

• Atletismo

• Balonmano

• Básquetbol

• Ciclismo

• Natación

• Taekwondo

• Tenis

• Tenis de mesa

• Vóleibol