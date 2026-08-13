Educación: 94 de cada 100 alumnos llegan a sexto grado a tiempo y San Juan está entre las provincias que más mejoraron

La educación primaria argentina mostró una mejora en los últimos años, especialmente en la continuidad de las trayectorias escolares. Según un nuevo informe de Argentinos por la Educación , 94 de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto grado en 2025 sin repetir ni abandonar. Dentro de ese escenario nacional, San Juan aparece entre las provincias que más avanzaron , con una mejora de 10 puntos porcentuales en el Índice de Resultados Escolares.

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El dato surge del Índice de Resultados Escolares (IRE) , un indicador elaborado por Irene Kit, María Sol Alzú y Martín Nistal que combina dos dimensiones: la trayectoria de los alumnos durante la primaria y los aprendizajes alcanzados en Lengua y Matemática.

El informe analiza a la cohorte de estudiantes que comenzó la escuela primaria en 2020 y llegó a sexto grado en 2025, y permite comparar su desempeño con generaciones anteriores.

Uno de los datos positivos que muestra el estudio está relacionado con la permanencia dentro del sistema educativo. De cada 100 chicos que comenzaron primer grado en 2020, 94 llegaron a sexto en el tiempo previsto .

El resultado representa una mejora respecto de una década atrás. Entre los estudiantes que habían iniciado la primaria en 2011, eran 88 de cada 100 los que alcanzaban sexto grado sin repetir ni abandonar.

De esta manera, la repitencia y el abandono muestran una tendencia descendente en el nivel primario, aunque las mejoras en las trayectorias no se traducen necesariamente en mejores aprendizajes.

El desafío sigue estando en Matemática

Cuando se analizan los conocimientos adquiridos, el panorama es más complejo. Entre los estudiantes que llegaron a sexto grado sin sobreedad, solo el 54% alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado simultáneamente en Lengua y Matemática.

La mayor dificultad aparece en Matemática. A nivel nacional, el 58% de los alumnos que llegaron a sexto grado en el tiempo esperado alcanzó los resultados considerados satisfactorios en esa materia.

En Lengua, en cambio, el desempeño fue considerablemente mayor: el 79% logró los aprendizajes esperados.

Al combinar las trayectorias escolares con los resultados de aprendizaje, el Índice de Resultados Escolares alcanzó el 50%, cinco puntos porcentuales más que en la medición anterior, correspondiente a los estudiantes que cursaron la primaria entre 2018 y 2023.

San Juan, entre las provincias que más mejoraron

Uno de los datos que sobresalen para la provincia es que San Juan registró una mejora de 10 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, ubicándose junto a Catamarca y La Rioja entre las jurisdicciones que tuvieron los mayores avances.

El resultado se da en un contexto de recuperación general: todas las provincias mejoraron su índice respecto del período 2018-2023.

Además, en 12 jurisdicciones el resultado obtenido en esta última medición representa el mejor registro de toda la serie histórica analizada.

Aunque el informe no ubica a San Juan entre las jurisdicciones con los valores más altos del IRE, el crecimiento registrado por la provincia aparece como uno de los datos destacados del estudio.

CABA y Córdoba, al frente del ranking

Las diferencias entre las provincias siguen siendo importantes. La Ciudad de Buenos Aires obtuvo el IRE más alto, con 67%, seguida por Córdoba, con 61%, y La Pampa, con 54%.

En el extremo opuesto aparecen Chaco, con 33%; Santiago del Estero, con 38%; y Misiones, con 39%.

El informe señala además una relación entre los resultados educativos y el nivel socioeconómico promedio de los estudiantes, aunque también destaca que hubo mejoras en distintas jurisdicciones respecto de la medición anterior.

En cuanto a las trayectorias, prácticamente todos los estudiantes alcanzaron sexto grado en el tiempo esperado en provincias como Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Jujuy. En cambio, Corrientes, Misiones y Entre Ríos quedaron por debajo del 90%.

Una mejora que todavía está lejos de ser suficiente

Los especialistas que participaron del análisis coinciden en que los resultados muestran señales positivas, aunque advierten que todavía queda un largo camino por recorrer.

Irene Kit, una de las autoras del informe, destacó que en la última década hubo una tendencia lenta de mejora: se pasó de 88 a 94 alumnos de cada 100 que completan la primaria en el tiempo esperado. Sin embargo, remarcó que el país todavía está lejos de alcanzar el nivel de aprendizaje que deberían tener los estudiantes al terminar sexto grado.

Desde el ámbito educativo también pusieron el foco en la diferencia entre Lengua y Matemática. La mejora registrada en comprensión lectora fue vinculada por especialistas con las políticas que priorizaron la alfabetización, mientras que Matemática aparece como uno de los principales desafíos pendientes.

El informe deja así un doble escenario: más chicos logran sostener sus trayectorias escolares y completar la primaria a tiempo, pero todavía una parte importante no alcanza los aprendizajes fundamentales, especialmente en Matemática.

Para San Juan, el dato de una mejora de 10 puntos porcentuales representa una señal positiva dentro de ese panorama nacional y ubica a la provincia entre las jurisdicciones que más avanzaron en la última medición.