UDAP defendió el paro nacional y anticipó que recurrirá a la Justicia si aplican sanciones

La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) justificó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA y rechazó la posibilidad de que los sindicatos sean sancionados por participar de la medida de fuerza.

Paro docente: el Gobierno de San Juan monitorea el acatamiento y espera definiciones de Nación

Paro docente en San Juan: pese al acuerdo salarial, UDAP y AMET adhieren a la medida nacional del lunes

La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga , afirmó en Radio Amanecer que el reclamo no está relacionado con la negociación salarial que mantienen los docentes con el Gobierno de San Juan, sino con decisiones y obligaciones que corresponden a la administración nacional.

Uno de los principales cuestionamientos es la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente , espacio en el que se establece el salario mínimo para el sector y se discuten las políticas educativas del país.

“ Estamos pidiendo desde febrero que nos llamen y no nos llaman ”, sostuvo Quiroga. Según explicó, la última reunión terminó con el rechazo de la propuesta salarial presentada y desde entonces no hubo una nueva convocatoria.

UDAP también exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) , un componente salarial que dejó de ser financiado por Nación.

Quiroga destacó que el Gobierno provincial se hizo cargo del ítem Conectividad y lo incorporó al salario como suma remunerativa, pero aclaró que el incentivo docente continúa sin pagarse. “Entonces estaría faltando esa suma en todo nuestro sueldo de la docencia sanjuanina”, señaló.

La dirigente agregó que la reducción de los fondos nacionales impacta sobre distintas áreas del sistema educativo. Como ejemplo, mencionó la construcción de escuelas y los recursos que recibían los establecimientos técnicos y agrotécnicos para adquirir equipamiento, alimentar animales y sostener cultivos.

Otro de los puntos planteados durante la protesta fue la preocupación por posibles modificaciones en el régimen previsional docente, especialmente en las provincias cuyos sistemas jubilatorios dependen de la Anses, como ocurre en San Juan.

“Hoy es paro nacional docente y están todos los objetivos claramente. No depende de la provincia”, remarcó Quiroga al descartar que la adhesión pueda afectar la relación de UDAP con la administración sanjuanina.

UDAP respondió el pedido de Trabajo y rechazó posibles multas

La secretaria general confirmó que el gremio recibió una notificación de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan para que explicara cómo garantizaría el 75% de presencialidad exigido por la normativa vigente durante la medida de fuerza.

UDAP respondió que la convocatoria surgió de un conflicto nacional y sostuvo que el Gobierno provincial no tiene competencia sobre la protesta. “Contestamos la nota diciendo justamente que no era injerencia de la provincia”, explicó.

Quiroga aclaró que, hasta el momento de la entrevista, CTERA no había recibido ninguna comunicación formal del Gobierno nacional sobre eventuales sanciones. No obstante, anticipó que los sindicatos recurrirán a sus abogados si finalmente se aplican multas.

“Ya se ha tomado conocimiento hasta la OIT de lo que está sucediendo. Tendremos a nuestros abogados para defendernos”, aseguró la representante gremial.