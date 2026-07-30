UDAP confirmó que se suma al paro nacional convocado por CTERA

El gremio docente sanjuanino UDAP confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) . La medida busca visibilizar el fuerte malestar del sector ante las políticas aplicadas por el Gobierno nacional y exigir respuestas urgentes a demandas históricas del sistema educativo.

Entre los puntos centrales del reclamo se destaca el pedido de una convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente para discutir pautas salariales y condiciones de trabajo uniformes en todo el país. Asimismo, la entidad sindical insiste en la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), junto a la actualización de diversas partidas destinadas al sostenimiento de la infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles y programas de conectividad.

La preocupación del sector también se traslada al plano previsional. Desde la conducción gremial expresaron un firme rechazo a cualquier eventual reforma jubilatoria que impacte de manera negativa sobre las cajas provinciales o modifique los regímenes especiales que contemplan los derechos de los trabajadores de la educación.

A nivel nacional, la jornada de protesta impulsada por CTERA repudia los recortes presupuestarios aplicados por la administración central y cuestiona iniciativas legislativas como el proyecto de Ley de Libertad Educativa que promueve la gestión de Javier Milei.

La decisión de sumarse a la huelga nacional se da en un contexto particular dentro de la provincia, ya que se resolvió poco después de que UDAP aceptara formalmente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo sanjuanino en la paritaria local.

Aquel acuerdo estableció un esquema de actualización escalonada del Valor Índice y del sueldo básico proyectado hasta el mes de octubre, sumado a la revisión de adicionales específicos como el ítem Estado Docente. Dentro de ese entendimiento también se ratificó el concepto de Nueva Conectividad San Juan, una compensación implementada en el ámbito provincial para amortiguar el impacto generado por la quita de los recursos nacionales.

De este modo, mientras en San Juan se logró encauzar la pauta salarial local, el gremio mantiene la guardia alta y ratifica su plan de lucha frente a las resoluciones del Palacio de Sarmiento y la Casa Rosada.