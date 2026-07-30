El Presidente grabará este jueves desde el Salón Blanco, acompañado por el equipo económico.

Milei hablará esta noche por cadena nacional: los detalles del mensaje sobre la reforma del Banco Central

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El presidente Javier Milei prepara el mensaje con el que presentará el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que será emitido esta noche, desde las 20, por cadena nacional.

Si bien los detalles fueron celosamente resguardados por los coloraboradores, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario grabará en el Salón Blanco de Casa Rosada, acompañado -en principio- por el equipo económico que participó en la redacción del proyecto.

Involucrado en la preparación de la pieza audiovisual está el cineasta presidencial, Santiago Oria, que se encargará de seguir el video que transmitirán ante los 47 millones de argentinos para puntualizar los detalles del uno de las leyes prioritarias para la administración libertaria.

A la espera de la reactivación de la actividad legislativa, el Poder Ejecutivo se prepara para girar la norma a la Cámara de Diputados y empezar a negociar la letra que involucró a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y al titular del organismo, Santiago Bausili.

Como supo plantear el libertario, el nuevo proyecto aspirará a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se limite a "un servicio de liquidez a la economía", y a dotar de mayor independencia al organismo.