Milei endureció la política migratoria: podrán expulsar a extranjeros que promuevan el odio contra los argentinos

El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo endurecimiento de su política migratoria. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei, se incorporó como causal de prohibición de ingreso y expulsión del país a los extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por motivos de nacionalidad o que ultrajen los símbolos patrios.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, según explicó la Oficina del Presidente, responde a las manifestaciones consideradas hostiles hacia la Argentina que se registraron durante y después de la participación de la Selección Argentina en el Mundial.

"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", expresó el Gobierno al anunciar la nueva normativa.

El DNU modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros.

Promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad.

Difundan esos mensajes tanto de forma oral como escrita.

Participen o promuevan actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

De acuerdo con el texto oficial, cualquier extranjero que incurra en estas conductas podrá ser rechazado en el ingreso al país o, si ya reside en Argentina, perder su residencia y ser intimado a abandonar el territorio nacional o ser expulsado.

Los fundamentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que, si bien Argentina ha mantenido históricamente una política de apertura hacia los inmigrantes, el Estado conserva la facultad soberana de establecer las condiciones para admitir, mantener o expulsar extranjeros cuando ello resulte necesario para preservar el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.

La Oficina del Presidente señaló que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos constituye un principio "innegociable" y justificó la medida como una herramienta para evitar conductas que puedan afectar la convivencia y el respeto hacia la identidad nacional.