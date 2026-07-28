Javier Milei fue distinguido con un Doctor Honoris Causa por una universidad de Perú tras la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei recibió el máximo galardón académico de la Universidad de San Martín de Porres por su aporte al debate económico contemporáneo.

El presidente Javier Milei fue condecorado este martes con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

En el marco de su visita oficial a Lima para participar de la jura y asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú, el presidente Javier Milei fue condecorado este martes con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres (USMP).

La distinción académica fue otorgada por las máximas autoridades de la casa de altos estudios en la Facultad de Derecho. Desde el rectorado destacaron que el reconocimiento se entregó en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, además de sus contribuciones “al estudio, la difusión y el desarrollo del debate económico contemporáneo”.

"El avance de las ideas de la libertad" Durante su exposición magistral posterior a la entrega del galardón, Milei comenzó haciendo referencia al escenario político regional y felicitó a la flamante mandataria peruana.

"Es un gusto para mí estar en Perú, en particular en el día de la asunción de la flamante presidente Keiko Fujimori, a quien le deseo un próspero mandato. Su victoria es sin duda otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región", expresó el jefe de Estado argentino ante un auditorio colmado de estudiantes, docentes y funcionarios.

Ante las autoridades académicas, el mandatario repasó los ejes centrales de su administración económica y contrastó la situación actual con lo que calificó como los perjuicios de las gestiones pasadas. "Argentina era un país desarrollado a inicios del Siglo XX. Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirse en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo. Destruyó la cultura del trabajo y del ahorro", sentenció.