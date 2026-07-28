    • 28 de julio de 2026 - 19:09

    Fátima Florez coincidió con Javier Milei en la asunción de Keiko Fujimori, ¿habrá reconciliación?

    La humorista asistió a la ceremonia en Perú y compartió imágenes desde el Congreso. Desde la Presidencia aclararon que no integró la comitiva oficial y descartaron un acercamiento con el mandatario.

    Fátima Florez fue a la asunción de Keiko Fujimori y crecen los rumores de reconciliación con Milei.

    Fátima Florez fue a la asunción de Keiko Fujimori y crecen los rumores de reconciliación con Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La presencia de Fátima Florez en la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú volvió a ponerla en el centro de la escena política y del espectáculo. La humorista coincidió en el acto con el presidente argentino, Javier Milei, lo que desató nuevas versiones sobre una posible reconciliación entre ambos.

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    Florez compartió en sus redes sociales una selfie desde el Congreso peruano junto al mensaje: "Hola, Perú". Además, publicó un video desde el lugar para mostrar que había asistido a la ceremonia de jura de la nueva mandataria.

    La coincidencia con Milei alimentó rápidamente los rumores de un reencuentro sentimental. La pareja había mantenido una relación de casi ocho meses antes de anunciar su separación.

    La aclaración desde Presidencia

    Sin embargo, desde el entorno presidencial desmintieron de manera categórica cualquier versión sobre una reconciliación.

    Según explicaron, Fátima Florez no integró la delegación oficial argentina ni viajó en el avión presidencial. Indicaron que la actriz y comediante asistió al acto por invitación directa de Keiko Fujimori y que su presencia fue independiente de la comitiva encabezada por Javier Milei.

    De esta manera, el Gobierno buscó poner fin a las especulaciones surgidas tras la coincidencia de ambos en uno de los eventos políticos más importantes de la región.

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