    • 28 de julio de 2026 - 14:04

    Quién es el reconocido periodista que se casó en secreto en Italia

    El periodista pasó por el altar en una íntima ceremonia rodeado de sus seres más cercanos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A sus 66 años, Claudio Rígoli decidió volver a apostar en el amor. El periodista se casó en una íntima boda en Italia con Elisa, su pareja desde hace tres años.

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    Mientras que la abogada compartió fotos y videos en sus redes sociales, en las que aparecen sus familiares y seres queridos más cercanos, lo cierto es que muy poca gente estaba al tanto de la boda.

    De hecho, la noticia la dieron a conocer en LAM (América), en donde se encontraba Esteban Mirol de invitado, quien reveló que el casamiento era una sorpresa para él.

    “Muchos compañeros de Canal 9 le escribieron y no le contestó a nadie. Tiene un bajo perfil, toda su vida fue súper reservado. Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos por estas imágenes”, contó Pilar Smith.

    Y agregó: “Nadie sabía nada. Él lo único que había anunciado es que se iba de viaje con ella, pero no habló nada de casamiento”.

    La periodista explicó que la pareja comenzó su viaje en Roma, luego tuvo su boda en la costa italiana y continuó su luna de miel por distintas ciudades como Venecia.

    Las fotos fueron publicadas por la propia Elisa en su perfil de Instagram. En las mismas se la puede ver luciendo un elegante vestido de color crudo, con volados de encaje hasta la cadera y una falda de tul hasta los pies, que combinaba con la tela de las mangas y del velo que salía de su tocado.

    Por su parte, Claudio también optó por un traje de color claro, que lució por sobre una camisa blanca desabotonada. Un pequeño boutonnière con flores blancas en el bolsillo de su saco combinaba con el ramo de la novia.

    En las fotos y videos se los podía ver besándose a la salida de la iglesia, posando frente a un bello jardín con vivero, caminando de la mano por las calles empedradas y disfrutando de un paseo en barco junto a los testigos.

    Todas las fotos del casamiento de Claudio Rígoli y su novia Elisa:

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